Джейми Фокс сыграет Спауна

Автор сценария и режиссер проекта Тодд МакФарлэйн. анонсировал начало кастинга в январе 2018 года. "У нас две большие роли в сценарии. Собственно, сам Спаун, причем, у него даже не главная партия. И есть еще полицейский, который упоминался еще в первом выпуске комиксов", - сказал он тогда в одном из интервью.





Ожидается, что новая экранизация "Спауна" будет малобюджетной: затраты на производство оцениваются всего в 10-15 миллионов долларов. Сюжет картины пока не уточнялся. Согласно первоисточнику, Альберт Симмонс, служивший в различных спецподразделениях, был убит и отправлен в ад за совершенные им военные преступления. Там он заключил сделку с демоном, согласившись возглавить воинство ада, в обмен на возможность вернуться на Землю, чтобы еще раз встретиться со своей женой.





В 1997 году состоялась первая полнометражная экранизация. Фильм не был успешен в прокате, заработав лишь 87 миллионов долларов. Джейми Фокс ранее участвовал в экранизациях комиксов: он сыграл в картине "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".



