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30 мая 18, 10:58
Стартовали съемки продолжения "Малефисенты"
Малефисента
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На площадках студии Pinewood Studios начались съемки продолжения сказки "Малефисента", представленной зрителям в 2014 году..
Как и в случае с первой частью, роль Малефисенты снова сыграет Анджелина Джоли, к которой присоединится Элли Фаннинг в роли принцессы Авроры. К уже знакомым зрителям участникам проекта присоединились Мишель Пфайффер в роли Королевы Ингрит, Чиветел Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсэй, Харрис Дикинсон в роли принца Филиппа.

Съемки фильма "Малефисента 2" будут проходить в Атланте, штат Джорджия, и на дополнительных площадках в Великобритании.

Режиссером картины выступит Хоаким Роннинг, снявший такие фильмы, как "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Кон-Тики".

В официальном описании сюжета говорится, что действие сиквела будет происходить через несколько лет после финала первой части. Лента продолжит "изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают".

Источник: https://www.kinonews.ru
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