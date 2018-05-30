Стартовали съемки продолжения "Малефисенты"

Как и в случае с первой частью, роль Малефисенты снова сыграет Анджелина Джоли, к которой присоединится Элли Фаннинг в роли принцессы Авроры. К уже знакомым зрителям участникам проекта присоединились Мишель Пфайффер в роли Королевы Ингрит, Чиветел Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсэй, Харрис Дикинсон в роли принца Филиппа.





Съемки фильма "Малефисента 2" будут проходить в Атланте, штат Джорджия, и на дополнительных площадках в Великобритании.





Режиссером картины выступит Хоаким Роннинг, снявший такие фильмы, как "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Кон-Тики".





В официальном описании сюжета говорится, что действие сиквела будет происходить через несколько лет после финала первой части. Лента продолжит "изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают".



