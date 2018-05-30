Зак Снайдер снимет фильм на основе бестселлера Айн Рэнд

Проект находится в разработке у режиссера с 2016 года. Когда именно Снайдер начнет работу над фильмом — неизвестно.





Книга была опубликована в 1943 году и тут же стала бестселлером. Рэнд посвятила "Источник" своему мужу Фрэнку О'Коннору и архитектуре.





Главным героем произведения стал молодой архитектор Говард Рорк, исключенный из престижного Стентонского технологического института за отказ соблюдать исторические традиции в проектировании зданий. Талантливый и честолюбивый модернист отправляется в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу к своему кумиру, однако и во время работы с ним общество не принимает здания молодого архитектора.





Первую киноадаптация выпустила студия Warner Bros. еще в 1949 году, где Рэнд сама выступила в качестве сценариста.











