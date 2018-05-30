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30 мая 18, 11:11
Зак Снайдер снимет фильм на основе бестселлера Айн Рэнд
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Режиссер Зак Снайдер ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") снимет фильм на основе романа писательницы Айн Рэнд "Источник".
Проект находится в разработке у режиссера с 2016 года. Когда именно Снайдер начнет работу над фильмом — неизвестно.

Книга была опубликована в 1943 году и тут же стала бестселлером. Рэнд посвятила "Источник" своему мужу Фрэнку О'Коннору и архитектуре.

Главным героем произведения стал молодой архитектор Говард Рорк, исключенный из престижного Стентонского технологического института за отказ соблюдать исторические традиции в проектировании зданий. Талантливый и честолюбивый модернист отправляется в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу к своему кумиру, однако и во время работы с ним общество не принимает здания молодого архитектора.

Первую киноадаптация выпустила студия Warner Bros. еще в 1949 году, где Рэнд сама выступила в качестве сценариста.



Источник: https://112.ua
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