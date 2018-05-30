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Кино
Новости кино
30 мая 18, 11:16
Одесский кинофестиваль 2018: представлен имиджевый ролик
Одесский кинофестиваль 2018
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Идею и сценарий имиджевого видеоролика ОМКФ-2018 разработал и воплотил в жизнь украинский режиссер Игорь Стеколенко.
Начиная с момента создания первой киноленты самым главным для любого фильма является зритель. В прошлом году именно зритель стал центральной фигурой официального имиджа ОМКФ. В этом году команда ОМКФ и Игорь Стеколенко решили расширить тему, сделав главным героем ролика восприятие. В частности, восприятие человеком образов, которые он видит на экране и которые порождают особенные, уникальные для каждого, эмоции и переживания. 

Мир кино невероятно многогранен, восприятие кино - это личное дело. В концепции ролика - иллюстрация самого принципа переживания зрителем эмоций, понимания им образов, трактовки смысла. Через призму собственных переживаний каждый трактует увиденное на свой лад, соответственно для каждого кино - это личная и почти интимная история.

Одесский кинофестиваль с момента своего основания ориентирован в первую очередь на зрительскую аудиторию. Именно это позволило ему стать одним из самых больших зрительских фестивалей в Восточной Европе. Помимо этого, уже много лет подряд посетители показов Международной конкурсной программы определяют фильм-победитель, который получает главную награду ОМКФ - Гран-При.


Источник: https://telegraf.com.ua
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