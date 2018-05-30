Одесский кинофестиваль 2018: представлен имиджевый ролик





Одесский кинофестиваль с момента своего основания ориентирован в первую очередь на зрительскую аудиторию. Именно это позволило ему стать одним из самых больших зрительских фестивалей в Восточной Европе. Помимо этого, уже много лет подряд посетители показов Международной конкурсной программы определяют фильм-победитель, который получает главную награду ОМКФ - Гран-При.

Мир кино невероятно многогранен, восприятие кино - это личное дело. В концепции ролика - иллюстрация самого принципа переживания зрителем эмоций, понимания им образов, трактовки смысла. Через призму собственных переживаний каждый трактует увиденное на свой лад, соответственно для каждого кино - это личная и почти интимная история.