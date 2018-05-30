Супершпион Джеймс Бонд появился на свет благодаря Кеннеди

Кто же не знает старину Бонда? Это самый знаменитый в мире киношный и книжный шпион, лихо выбирающийся из любых передряг. Неубиваемый, непотопляемый... Но есть в биографии британского супергероя одна порочащая его связь - пресловутый "русский след". Не побывай 85 лет назад его "папа" Ян Флеминг в столице СССР, не стал бы он разведчиком - и мир никогда не узнал бы про Джеймса Бонда.

- Ян Ланкастер Флеминг долгое время был неудачником, хотя родился в богатой аристократической семье, - говорит писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов. - Отец, Валентайн Флеминг, был одним из лидеров консервативной партии, членом британского парламента. В 1917-м он погиб на германском фронте. Некролог в ведущую газету Англии "Таймс" написал сам Уинстон Черчилль, близкий друг героя, посмертно награжденного орденом "За выдающиеся заслуги". Яну было всего 9 лет, когда отца не стало. Будучи взрослым, он всюду, где бы ни жил, вешал на стену квартиры копию некролога.

Мать, светская львица Эвелин Сен-Круа Роуз, мечтала о карьере для Яна. Недаром дала ему второе имя - Ланкастер. Чтобы подчеркнуть аристократизм и древность ее рода, который якобы происходил от самого герцога Ланкастера, сына легендарного английского короля Эдуарда III.

Но Ян постоянно позорил громкую фамилию. "И в кого он только такой уродился?" - повторяла мать, уставшая от его проказ. Парень плохо учился, хулиганил, рано увлекся женщинами...

Вдова отдала отпрыска в Итон, престижнейший аристократический колледж, колыбель 19 премьер-министров Великобритании. Его, кстати, окончил отец Яна. А парень... завел там роман с женой преподавателя! И попался, хотя и старался быть осторожным. Пока он был с пассией в спальне, на стреме возле дома обычно стоял приятель, дока по части радио (позже он будет работать вместе с Флемингом в разведке, в техотделе). Когда на горизонте появлялся преподаватель, друг нажимал кнопку - и в спальне раздавался звонок. Ян вовремя делал ноги. На этот раз кнопка не сработала. И преподаватель застал жену с учеником в самом непотребном виде. Флеминга вытурили из Итона.

Матушка устроила Яну разнос и отправила в Королевский военный колледж в Сандхерсте, откуда вышли многие видные политики, генералы Британии. Там Флеминг не удержался и года. Повторилась итонская история. То ли Ян соблазнил супругу начальника учебного заведения, то ли она его... Муж-рогоносец застукал парочку. Но официальной причиной изгнания Яна стала венерическая болезнь. Парню было 19 лет...

- Лишь в 1939-м Флемингу наконец улыбнулось счастье, - продолжает рассказ Геннадий Соколов. - Контр-адмирал Джон Годфри возглавил военно-морскую разведку Британии. Ему понадобились толковые ребята, знающие мир. Он вспомнил про Флеминга. Тот ведь бывал в Москве в 1933-м, выучил там русский. Прекрасно знал немецкий, французский, итальянский. Это был единственный, пожалуй, на тот момент плюс неуча, бабника и дебошира - Ян быстро схватывал иностранные языки.

Флеминга с удостоверением журналиста "Таймс" отправили в Москву. С заданием писать аналитику: что представляет собой СССР, можно ли сотрудничать с Кремлем? При таможенном досмотре случился курьез. У Яна в чемодане обнаружили... 250 презервативов! Советские контрразведчики обалдели. В отчете руководству написали, что, возможно, "журналист" на самом деле прибыл шпионить в сфере химической промышленности, резиновой отрасли. Но в СССР его пустили.

Флеминг же использовал в Москве "резину" по прямому назначению. О чем говорит еще один курьезный случай. В английском посольстве его курировал по линии разведки 1-й секретарь. Как-то ему срочно понадобился журналист для важного дела. Но Ян на телефонные звонки не отвечал. Встревоженный дипломат-разведчик примчался в отель и обнаружил Флеминга... в кровати с русской красавицей.

Впрочем, в СССР Флеминг не только любовью занимался. Взял интервью для "Таймс" у трех советских наркомов - наркома обороны Ворошилова, иностранных дел - Литвинова и внешней торговли - Микояна. Сам Сталин, однако, от интервью отказался. Возможно, интуитивно чувствовал, что Флеминг - шпион или об этом ему сообщила наша контрразведка.

Вернувшись в Лондон, Флеминг стал личным помощником руководителя военно-морской разведки. Позже в романах Флеминг увековечит своего начальника сэра Годфри в образе шефа агента 007 под псевдонимом М.

Еще в 1942-м Ян попал на совещание с американцами на Ямайку. Остров ему очень понравился. Море, солнце, пляж, красивые девушки. Что еще надо плейбою? Он решил здесь когда-нибудь поселиться. Покинув разведку, Флеминг купил на Ямайке участок, построил виллу. Устроился на необременительную работу в газету "Санди Таймс" руководить зарубежными корреспондентами, выбив у начальства ежегодный трехмесячный отпуск зимой. Его он проводил на солнечном острове, ставшем родным.

В поместье у Флеминга частенько гостила экстравагантная Энн Чартерис - любве-обильная англичанка. Но созрел для семейной жизни он лишь в 1952-м, когда любовница ждала от него сына. В феврале 1952 года отпускник засел за первый роман о Джеймсе Бонде. Чтобы, по его признанию, отвлечься от мыслей о намеченной на март свадьбе с беременной Энн. Впрочем, и после бракосочетания оба имели романы на стороне. Люди свободных нравов...

Но 1952-й стал судьбоносным для Флеминга. Свадьба, рождение сына Каспера и романа "Казино "Рояль". Книга была тепло встречена публикой. С тех пор каждый год Флеминг стал выдавать по роману о бесстрашном агенте 007.

Скопировал себя - Правда ли, что два нуля перед номером агента в английской разведке означало право убивать? - Легенда, запущенная самим Флемингом. Номер позаимствовал (с его собственных слов) из почтового индекса 20007 в Джорджтауне под Вашингтоном, где жили сотрудники ЦРУ. Имя и фамилию главного героя - у профессора орнитологии Джеймса Бонда, автора справочника "Птицы Вест-Индии"... Не надо искать правды о разведке в романах Флеминга. Он усвоил урок старшего коллеги, писателя Сомерсета Моэма, работавшего резидентом МИ6. Моэм стал сочинять слишком откровенные шпионские романы, которые зарубила цензура чуть ли не по указанию самого Черчилля. Поэтому Флеминг выдавал на-гора захватывающее чтиво, полное фантастики. - Кто прототип главного героя? - В основном сам Флеминг. Джеймс Бонд, как и Ян, увлекается женщинами, алкоголем, сигаретами, гонками, картами... Хотя в реальной разведке главное - дисциплина. Флеминг, кстати, сам набивал сигареты адской смесью крепчайшего турецкого табака, курил до 80 штук в день. Алкоголь, никотин, женщины в конце концов и погубили писателя. Он умер в 56 лет после второго инфаркта. Секрет успеха