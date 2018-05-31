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31 мая 18, 10:54
Фильм "Вулкан" в программе Карловарского кинофестиваля
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Украинско-немецкий фильм "Вулкан", который является художественным дебютом режиссера Романа Бондарчука, поборется за победу в конкурсной программе "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, при поддержке которого создан фильм.

"Картина "Вулкан" создавалась совместно Украиной и Германией. С украинской стороны производство фильма осуществила кинокомпания "ТАТОФИЛЬМ" (продюсер Елена Ершова) и ГО "Юг" (продюсер Дарья Аверченко) при поддержке Госкино. Авторы сценария - Алла Тютюнник, Дарья Аверченко и Роман Бондарчук", - идет речь в сообщении.

Председатель Госкино Филипп Ильенко поприветствовал творцов картины и отметил, что в прошлом году в рамках карловарского кинофестиваля состоялись мировые премьеры двух украинских фильмов, после чего их ожидал целый год фестивальных успехов.

"Уверен, что картина Романа Бондарчука получит не меньше огласки и побед, поскольку это очень талантливо снятый фильм, который своим уровнем мастерства отражает сегодняшний уровень развития украинского кино", - сказал Ильенко.

По сюжету, Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ, и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Cерия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной и хаотической вселенной южной степи, в которой жизнь кажется оторванной от любой структуры. В этих странных местах, где люди отыскивают счастье в самых простых, часто будничных вещах, где переплелись прошлое, современное и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас начинает жизнь сначала.

53-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах состоится 29 июня - 7 июля. Это наибольший кинофестиваль в Чешской Республике, один из самых престижных в Центральной и Восточной Европе и один из самых старых кинофестивалей класса "А".


Источник: https://telegraf.com.ua
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