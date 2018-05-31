Фильм об Олеге Сенцове открыт для просмотра

В свободный доступ выложили документальную картину "Процесс" российского режиссера Аскольда Курова, посвященную делу украинского режиссера Олега Сенцова.





Фильм рассказывает о суде над Сенцовым и попытки семьи, друзей и адвокатов освободить режиссера из тюрьмы. Название ленты - "Процесс" - отсылает к кафкианскому абсурду, показывая, как в тоталитарном государстве жертвой бюрократической машины может стать любой человек.





Кинолента будет предоставляться для благотворительных публичных показов и доступна для бесплатной демонстрации до 31 июля. Чтобы устроить показ, необходимо заполнить заявку по ссылке.





Отметим, что с 1 июня фильм также можно будет посмотреть онлайн за символическую цену - 1 евро. Все деньги будут переданы семье Сенцова.





Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая на протяжении трех лет призывает к освобождению Сенцова.





Напомним, Олег Сенцов был арестован ФСБ в мае 2014 года, после аннексии Крыма Россией. Его обвинили в планировании терактов и вывезли в Москву. Там режиссера приговорили к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств.





14 мая 2018 года незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, которые также находятся в РФ.





1-2 июня по всему миру пройдут акции в поддержку Сенцова - #FreeSentsov. На данный момент в списке принимающих участие в акции городов значится 54 названия. Среди них: столицы Германии, Грузии, Латвии, Литвы, Швеции, Франции, ОАЭ, Польши, Бельгии, Венгрии, Чехии, Кувейта, Великобритании, США, Португалии и Австрии.



