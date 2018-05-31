Анджелина Джоли на съемках "Малефисенты 2" (ФОТО)

Ранее студия Walt Disney сообщила, что съемки продолжения сказки 2014 года выпуска стартовали. К уже знакомым актерам, снимавшимся в первой серии, присоединились Мишель Пфайффер в роли Королевы Ингрит, Чиветел Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсэй, Харрис Дикинсон в роли принца Филиппа.





Действие второй части будет происходить через несколько лет после событий "Малефисенты". В официальном пресс-релизе по поводу старта съемок утверждалось, что картина продолжит "изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают". Релиз фильма запланирован на 2019 год.





Мировые кассовые сборы "Малефисенты" составили 758 миллионов долларов при производственном бюджете в 180 миллионов долларов.











