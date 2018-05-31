"Ходячие мертвецы" потеряют Рика Граймса

Как сообщает издание Deadline, актер Эндрю Линкольн, игравший этого персонажа, покинет шоу в его девятом сезоне.





Каким образом это произойдет и в какой именно момент, пока неизвестно. Ожидается, что Граймс "продержится" примерно до шестого эпизода. Представители телеканала AMC отказываются от комментариев по этому поводу.





Также стало известно, что другой популярный герой Дэрил Диксон, которого играет Норман Ридус, останется в шоу и после завершения девятого сезона. Более того, стоимость его нового контракта с создателями сериала оценивается в 20 миллионов долларов. Вероятнее всего, именно Дэрил станет ключевой фигурой в следующих сезонах "Ходячих мертвецов".





Уход Рика Граймса станет очередным важным отличием экранизации от первоисточника. В комиксах Рик Граймс остается лидером группы выживших.





Напомним, что на протяжении последних лет рейтинг "Ходячих мертвецов" неуклонно снижался. Так, десятый эпизод восьмого сезона смотрели всего 6,8 миллиона зрителей. Таким образом, рейтинг вернулся к показателям первого сезона.



