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31 мая 18, 11:08
"Суперсемейке 2" предрекают мощнейший старт
Суперсемейка 2
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Мультфильм студии Pixar "Суперсемейка 2" может стартовать в домашнем прокате с впечатляющими кассовые сборами.
Как свидетельствует статистика издания The Hollywood Reporter, предварительные прогнозы сулят проекту около 140 миллионов долларов по итогам первых выходных.

Если им суждено сбыться, то это будет самый мощный старт в истории мировой анимации и один из лучших в 2018 году. Предыдущим рекордсменом также являлся мультфильм Pixar "В поисках Дори" собравший в свое время в Северной Америке в премьерный уик-энд 135 миллионов долларов.

Результат "Суперсемейки 2" окажется тем более впечатляющим, что первая серия была выпущена в прокат 14 лет назад, а следовательно, подавляющее большинство современных зрителей мало знакомы с героями. Напомним, что "Суперсемейка", рассказывающая о семье, каждый из представителей которой наделен сверхъестественными способностями, была выпущена в 2004 году и стартовала с результатом 70 миллионов долларов.

В озвучивании персонажей второй части принимали участие Сэмюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер, Джонатан Бэнкс, Кэтрин Кинер, Боб Оденкирк, Изабелла Росселлини и другие актеры.

Источник: https://kinoafisha.ua
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