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Кино
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31 мая 18, 11:18
Звезда "Властелина колец" жестко высказался о киноиндустрии
Иэн МакКеллен
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78-летний актер Иэн Маккеллен, который получил титул рыцаря в 1991 за услуги в искусстве и кино, в интервью изданию Time Out раскритиковал Голливуд за расизм и гомофобию.
Отметим, что актер публично заявил о своей гомосексуальности в 1988 году, сейчас же он осудил киноиндустрию за ущемление прав меньшинств на экране, пишет The Guardian. Маккеллен прокомментировал дискуссию на тему того, стоит ли показывать молодого Дамблдора явным гомосексуалом в сиквеле ленты "Фантастические твари и где они обитают".

"В Голливуде только недавно обнаружили, что в мире существуют темнокожие люди. Голливуд на протяжении всей своей истории издевался над женщинами. И геев не существует", – сказал актер.

Также Иэн добавил, что драма 1998 года "Боги и монстры" режиссера Билла Кондона стала тем редким исключением, когда Голливуд поднял вопрос гомосексуализма:

"Это тот самый момент, когда Голливуд, наконец, признал, что вокруг есть геи, хотя половина Голливуда – геи"
Кроме того, в 2016 году Маккеллен осудил кинопремию "Оскар" за то, что она не вручает награды открытым геям.

"Ни один открытый гей не получал "Оскар". Интересно, это случайность или политика? Том Хэнкс, Филипп Сеймер Хоффман и Шон Пенн получали награду за лучшую мужскую роль, изображая на экране геев. А может стоит дать награду мне за то, что я играл натурала?", – заявил актер.

Источник: https://kinoafisha.ua
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