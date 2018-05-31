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31 мая 18, 11:21
Марк Хэмилл может стать частью Marvel
Марк Хэмилл
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Люк Скайуокер готов присоединиться к вселенной MCU.
На днях Марк Хэмилл встретился с режиссером "Стражей галактики" Джеймсом Ганном, чтобы обсудить возможность его присоединения к третьей серии франшизы.

Напомним, в начале года Хэмилл и Ганн раздразнили фанатов шутливой перепиской в Твиттере, которая закончилась тем, что актер и режиссер, живущие по соседству, встретятся за чашкой кофе и обсудят потенциальное сотрудничество.

Три месяца спустя выяснилось, что чашка кофе действительно состоялась. Джеймс Ганн даже выложил в Инстаграм фотофакт встречи. Правда, о результате разговора ни словом не обмолвился, отметив лишь, что "сосед наконец зашел на кофе".

Хэмилл в свою очередь тоже не пролил свет на предмет беседы. Актер написал, что разговаривали они "обо всем": погоде, садоводстве, любимых рецептах, страсти к собакам, сыре блю и снова о погоде.

Но мы-то догадываемся, что встреча этих двоих, скорее всего, означает, что Марк Хэмилл появится в третьих "Стражах галактики". Вот только в роли кого — неизвестно.

Релиз третьего фильма запланирован на 2020 год. По словам Ганна, это будет "эпичное завершение" трилогии.

Источник: https://kinoafisha.ua
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