Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.40
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
30.52
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
31 мая 18, 11:23
Создан фильм, сюжет которого меняется по желанию зрителя
фильм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сюжет картины может изменяться, учитывая интересы людей.
При этом для распознавания программа считывает активность мозга.

Ученый из британского университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, сюжет которого может меняться в зависимости от интереса зрителя. При этом специальная программа считывает активность мозга, благодаря чему идет управление развитием ленты. 

Фильм получил название Момент. Длительность его составляет 27 минут. Действие разворачивается в антиутопичном будущем, где главной опасностью для человека является искусственный интеллект.

"Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания", - прокомментировал фильм создатель.

Премьера картины должна состояться 7 июня этого года.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Съемки продолжения "Чужого" отменены
Мартин Скорсезе завершил съемки "Ирландца"
Финальный трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности"
Новый трейлер фильма "Дэдпул-2"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Марк Хэмилл может стать частью Marvel
noimageЗвезда "Властелина колец" жестко высказался о киноиндустрии
noimage"Суперсемейке 2" предрекают мощнейший старт
noimage"Ходячие мертвецы" потеряют Рика Граймса
noimageАнджелина Джоли на съемках "Малефисенты 2" (ФОТО)
Лента новостей