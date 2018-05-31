Создан фильм, сюжет которого меняется по желанию зрителя

При этом для распознавания программа считывает активность мозга.





Ученый из британского университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, сюжет которого может меняться в зависимости от интереса зрителя. При этом специальная программа считывает активность мозга, благодаря чему идет управление развитием ленты.





Фильм получил название Момент. Длительность его составляет 27 минут. Действие разворачивается в антиутопичном будущем, где главной опасностью для человека является искусственный интеллект.





"Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания", - прокомментировал фильм создатель.





Премьера картины должна состояться 7 июня этого года.



