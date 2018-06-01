Сильвестр Сталлоне снимет фильм о боксере Джеке Джонсоне

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выразил намерение снять фильм о первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе Джеке Джонсоне.





По информации издания, фильм будет снят киностудией Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.





Напомним, в 1913 году Джонсон был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой "в аморальных целях". Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.





Джонсон продолжал боксировать много позже своего 50-летнего юбилея. Гениальный спортсмен погиб в автокатастрофе в возрасте 68 лет.





На прошлой неделе Дональд Трамп, которого шокировала нелегкая судьба Джонсона, помиловал спортсмена.





"Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона", - написал Трамп в Twitter.



