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1 июня 18, 09:51
Сильвестр Сталлоне снимет фильм о боксере Джеке Джонсоне
Джек Джонсон
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Картина будет снята киностудией Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.
Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выразил намерение снять фильм о первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе Джеке Джонсоне. 

По информации издания, фильм будет снят киностудией Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.

Напомним, в 1913 году Джонсон был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой "в аморальных целях". Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Джонсон продолжал боксировать много позже своего 50-летнего юбилея. Гениальный спортсмен погиб в автокатастрофе в возрасте 68 лет.

На прошлой неделе Дональд Трамп, которого шокировала нелегкая судьба Джонсона, помиловал спортсмена.

"Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона", - написал Трамп в Twitter.

Источник: https://112.ua
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