Список лучших сериалов, вышедших в начале 2018 года

Журнал Time составил список лучших телесериалов, которые успели выйти за прошедшие пять месяцев 2018 года. Список опубликован на сайте издания.





Кинообозреватели отметили, что множество вошедших в топ телешоу созданы на основе литературных произведений.





"В этом есть смысл: в не очень успешный для телевидения последний год по-настоящему выделялись сериалы, такие же захватывающие, как шедевры литературы", — говорится в заметке.





В частности, в список попала вторая часть сериала "Рассказ служанки" по антиутопическому роману Маргарет Этвуд.





Также в топе оказались мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем, документальный сериал "Дикая-дикая страна" о философе Ошо и его коммуне, сериалы "Атланта", "Призрачная башня", "Убивая Еву".





Кроме того, в перечне также вокальное конкурсное шоу American Idol.



