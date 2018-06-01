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Кино
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1 июня 18, 09:54
Список лучших сериалов, вышедших в начале 2018 года
Рассказ служанки
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Множество вошедших в топ телешоу созданы на основе литературных произведений.
Журнал Time составил список лучших телесериалов, которые успели выйти за прошедшие пять месяцев 2018 года. Список опубликован на сайте издания.

Кинообозреватели отметили, что множество вошедших в топ телешоу созданы на основе литературных произведений.

"В этом есть смысл: в не очень успешный для телевидения последний год по-настоящему выделялись сериалы, такие же захватывающие, как шедевры литературы", — говорится в заметке.

В частности, в список попала вторая часть сериала "Рассказ служанки" по антиутопическому роману Маргарет Этвуд.

Также в топе оказались мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем, документальный сериал "Дикая-дикая страна" о философе Ошо и его коммуне, сериалы "Атланта", "Призрачная башня", "Убивая Еву".

Кроме того, в перечне также вокальное конкурсное шоу American Idol.

Источник: https://112.ua
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