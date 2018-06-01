Анджелина Джоли сыграет маму Алисы и Питера Пэна

Сюжет картины описывается следующим образом: "До того, как Алиса отправилась в Страну Чудес, и до того, как Питер стал Пэном, они были просто братом и сестрой. Когда их старший брат погибает в трагической аварии, каждый из них стремится спасти своих родителей (Джоли и Ойелоуо) от отчаяния и депрессии, пока, наконец, они не вынуждены выбирать между домом и своим воображением. Это и создает почву для их знаковых путешествий в Страну Чудес и Неверленд".





Режиссером картины назначена Бренда Чепмен, создательница мультфильма "Храбрая сердцем". Для нее это будет дебют в полнометражном игровом кино. Съемки стартуют осенью 2018 года в Великобритании, а затем продолжатся на одной из студий в Лос-Анджелесе.





На момент написания данной заметки Анджелина Джоли снималась в продолжении другой сказки - "Малефисенты". Возможный прокатный график ее следующего проекта пока не уточняется.



