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1 июня 18, 09:57
Джейсон Момоа отказался от участия в римейке "Ворона"
Джейсон Момоа
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Многострадальный римейк фильма "Ворон", основанного на одноименной графической новеллы Джеймса О` Барра в который уже раз остался без исполнителя главной роли и режиссера.
Как сообщает издание Deadline, проект покинули Джейсон Момоа и Корин Харди.

Также утверждается, что студия Sony Pictures, которая намеревалась стать дистрибьютором проекта и даже уже анонсировала дату его выхода в прокат, так и не смогла согласовать условия своего контракта с компанией Davis Films, владеющей правами на персонажей комикса. Отметим, что съемки должны были стартовать уже в начале июля 2019 года в Будапеште.

Изначально новой экранизацией "Ворона" планировала заниматься студия Relativity. О подготовке к созданию нового фильма было объявлено еще в 2010 году. С тех пор экранизация сменила несколько режиссеров и исполнителей главной роли. Исполнителями роли Эрика Дрейвена в разное время считались Брэдли Купер, Том Хиддлстон, Джеймс МакЭвой и Люк Эванс. В 2016 году студия Relativity отказалась от участия в создании этого фильма, уступив права на экранизацию Sony Pictures.

Дальнейшая судьба "Ворона" остается неизвестной. Стороны пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Источник: https://www.kinonews.ru
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