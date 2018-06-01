Джейсон Момоа отказался от участия в римейке "Ворона"

Как сообщает издание Deadline, проект покинули Джейсон Момоа и Корин Харди.





Также утверждается, что студия Sony Pictures, которая намеревалась стать дистрибьютором проекта и даже уже анонсировала дату его выхода в прокат, так и не смогла согласовать условия своего контракта с компанией Davis Films, владеющей правами на персонажей комикса. Отметим, что съемки должны были стартовать уже в начале июля 2019 года в Будапеште.





Изначально новой экранизацией "Ворона" планировала заниматься студия Relativity. О подготовке к созданию нового фильма было объявлено еще в 2010 году. С тех пор экранизация сменила несколько режиссеров и исполнителей главной роли. Исполнителями роли Эрика Дрейвена в разное время считались Брэдли Купер, Том Хиддлстон, Джеймс МакЭвой и Люк Эванс. В 2016 году студия Relativity отказалась от участия в создании этого фильма, уступив права на экранизацию Sony Pictures.





Дальнейшая судьба "Ворона" остается неизвестной. Стороны пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.



