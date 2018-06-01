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1 июня 18, 10:09
Пол Радд может сыграть в фильме про ёжика Соника
Пол Радд
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Полнометражный фильм про ёжика Соника начинает набирать актерский состав.
Согласно эксклюзиву портала That Hashtag Show, насчет главной роли в проекте студия Paramount пытается сейчас договорится с Полом Раддом. Звезде "Человека-муравья" предлагают сыграть честного копа по имени Том, который объединится с реактивным ежом для борьбы со злобным Доктором Эггманом.

Продюсированием "Соника" занимается создатель первого "Дэдпула" Тим Миллер, а к режиссуре он привлек своего коллегу по компании Blur Studio Джеффа Фаулера. Сценарий фильма написали Патрик Кейси и Джош Миллер, работавшие над анимационным сериалом "Голан Ненасытный" и комедией "Переполох в общаге".

Съемки экранной адаптации знаменитой игровой франшизы SEGA должны стартовать в Ванкувере уже 30 июля, а релиз проекта намечен на 15 ноября 2019 года. На производство Paramount выделили $90 миллионов долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua
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