Пол Радд может сыграть в фильме про ёжика Соника

Согласно эксклюзиву портала That Hashtag Show, насчет главной роли в проекте студия Paramount пытается сейчас договорится с Полом Раддом. Звезде "Человека-муравья" предлагают сыграть честного копа по имени Том, который объединится с реактивным ежом для борьбы со злобным Доктором Эггманом.





Продюсированием "Соника" занимается создатель первого "Дэдпула" Тим Миллер, а к режиссуре он привлек своего коллегу по компании Blur Studio Джеффа Фаулера. Сценарий фильма написали Патрик Кейси и Джош Миллер, работавшие над анимационным сериалом "Голан Ненасытный" и комедией "Переполох в общаге".





Съемки экранной адаптации знаменитой игровой франшизы SEGA должны стартовать в Ванкувере уже 30 июля, а релиз проекта намечен на 15 ноября 2019 года. На производство Paramount выделили $90 миллионов долларов.



