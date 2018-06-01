У "Венома" будет сиквел

Дело в том, что Харрельсон хорошо знаком с режиссером проекта Рубеном Флейшером, у которого снимался в "Зомбилэнде", так что владеет инсайдерской информацией. Вот что сказал актер в беседе с сайтом Collider: "Ну, вы знаете, Рубен Флейшер снял „Зомбилэнд“, где у меня была большая роль… Но я очень уважаю Тома Харди, думаю, он — один из тех актеров, которых называют великими… И сценарий у „Венома“ действительно прекрасный… В общем я хочу сказать… Здесь у меня совсем небольшая роль. Но я точно буду во второй части. Сценарий еще не читал, но в любом случае я рискну".





Когда же Харрельсона спросили, разрешено ли ему раскрывать характер своего персонажа в "Веноме", актер ответил: "Вообще-то я думал, что даже само мое участие в проекте держится в секрете".





Напомним, "Веном" — экранизация марвеловского комикса, посвященного одному из врагов Человека-паука. Харди играет репортера Эдди Брока, который после контакта с инопланетным паразитом трансформируется в темную версию самого себя.





В фильме также заняты Мишель Уильямс и Риз Ахмед. Украинский релиз намечен на 4 октября.



