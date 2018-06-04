Джефф Джонс указал год действия фильма "Чудо-женщина 2"

Президент компании DC Entertainment Джефф Джонс уточнил период, в который будет происходить основное действие фильма "Чудо-женщина 2". На своей официальной странице в социальной сети Twitter он опубликовал иллюстрацию с символикой "WW84".





Таким образом,можно сделать вывод, что противостояние героини с Советским Союзом, о котором говорилось ранее, состоится именно в 1984 году. Отметим, что это был во многом ключевой год в отношениях двух стран. В СССР сменилась власть, так как после смерти ратовавшего за реформы генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова пост главы государства занял консерватор Черненко. Именно при нем СССР бойкотировал Олимпийские игры, которые проводились в США, а напряжение между двумя странами достигло наивысшего уровня.





Релиз фильма "Чудо-женщина 2" должен состояться в ноябре 2019 года, поэтому съемки стартуют уже летом 2018 года. Главную роль вновь исполнит израильская модель и актриса Галь Гадот. Отметим, что первая серия, представленная зрителям в 2017 году, оказалась самым успешным фильмом, входящим в киновселенную, основанную на комиксах DC: его сборы превысили 800 миллионов долларов.



