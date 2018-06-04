Кассовые сборы фильма "Хан Соло" обрушились

Об этом свидетельствуют результаты вторых выходных. Так, в Северной Америке сборы рухнули сразу на 65 процентов по сравнению с премьерным уик-эндом и составили всего 29 миллионов долларов.





Это худшие вторые выходные в истории франшизы "Звездные войны". Мировые сборы картины достигли 264 миллионов долларов, явно недостаточной даже для окупаемости суммы.





На втором месте финишировал фильм "Дэдпул 2", собравший в американских кинотеатрах еще 23,3 миллиона долларов. В мировом прокате сборы экранизации комиксов Marvel приблизились вплотную к 600 миллионам долларов. Третью строчку рейтинга занял дебютант - фильм "Во власти стихии", стартовавший с результатом 11,5 миллиона долларов.





Стоит также отметить, что еще одна экранизация комиксов Marvel - "Мстители 3: Война бесконечности" продолжает уверенное восхождение к двум миллиардам долларов. На момент публикации данной заметки сборы картины уже достигли 1,964 миллиарда долларов. Вероятнее всего, фильм пересечет заветную черту уже к концу следующей недели.



