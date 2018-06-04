Крис Прэтт на новом постере "Мира Юрского периода 2"

Заручившись поддержкой персонажей Даниэллы Пинеды и Джастисс Смита, она планирует вывезти с острова Isla Nublar, на котором располагался парк-заповедник с динозаврами, всех доисторических животных.





События картины стартуют с того момента, как Диринг обращается за помощью к своему старому другу Оуэну Грэйди (Крис Прэтт).





Режиссером выступил Хуан Антонио Байона, над сценарием работали Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин и Тед Левайн. Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.











