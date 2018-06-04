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4 июня 18, 11:08
Крис Прэтт на новом постере "Мира Юрского периода 2"
Мир Юрского периода 2
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В центре внимания сиквела находится Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард), которая основала организацию под названием "Группа защиты динозавров".
Заручившись поддержкой персонажей Даниэллы Пинеды и Джастисс Смита, она планирует вывезти с острова Isla Nublar, на котором располагался парк-заповедник с динозаврами, всех доисторических животных.

События картины стартуют с того момента, как Диринг обращается за помощью к своему старому другу Оуэну Грэйди (Крис Прэтт).

Режиссером выступил Хуан Антонио Байона, над сценарием работали Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин и Тед Левайн. Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.



Источник: https://kinoafisha.ua
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