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Кино
Новости кино
4 июня 18, 11:13
Роберт Паттинсон сыграет французского принца
Роберт Паттинсон
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Актер присоединился к историческому проекту потокового сервиса Netflix под названием "The King" ("Король").
Мы уже писали об этом проекте, который разрабатывается под руководством режиссера Дэвида Мишо ("Ровер"). В его основе — пьесы Шекспира "Генрих IV" и "Генрих V". Главную роль исполняет звезда титулованной мелодрамы "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе.

Шаламе сыграет молодого Генриха V, который неожиданно наследует корону в юном возрасте и во всем полагается на своего наставника Фальстафа, образ которого воплотит Джоэл Эдгертон.

Съемки фильма только-только начались и проходят в Великобритании. На днях к проекту присоединились Роберт Паттинсон, которому досталась роль французского принца-дофина (дофин — титул наследника французского престола), Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради), которая сыграет принцессу Кэтрин, и Бен Мендельсон в роли Генриха IV.

Картину планируется выпустить в следующем году, но точной даты пока нет.

Паттинсона украинские зрители не так давно могли видеть в прошлогоднем криминальном триллере "Хорошее время".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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