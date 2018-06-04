Роберт Паттинсон сыграет французского принца

Мы уже писали об этом проекте, который разрабатывается под руководством режиссера Дэвида Мишо ("Ровер"). В его основе — пьесы Шекспира "Генрих IV" и "Генрих V". Главную роль исполняет звезда титулованной мелодрамы "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе.





Шаламе сыграет молодого Генриха V, который неожиданно наследует корону в юном возрасте и во всем полагается на своего наставника Фальстафа, образ которого воплотит Джоэл Эдгертон.





Съемки фильма только-только начались и проходят в Великобритании. На днях к проекту присоединились Роберт Паттинсон, которому досталась роль французского принца-дофина (дофин — титул наследника французского престола), Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради), которая сыграет принцессу Кэтрин, и Бен Мендельсон в роли Генриха IV.





Картину планируется выпустить в следующем году, но точной даты пока нет.





Паттинсона украинские зрители не так давно могли видеть в прошлогоднем криминальном триллере "Хорошее время".



