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4 июня 18, 11:21
Съемки шестого "Терминатора" официально стартовали
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В Испании стартовали съёмки шестого "Терминатора" с участием Арнольда Шварценеггера, Линды Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Габриэля Луны и Натальи Рейес.
Режиссёрское кресло занимает Тим Миллер.

Грядущая картина станет прямым продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трёх частей. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике. Линда Хэмилтон снова примерит на себя образ Сары Коннор, в то время как Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию 2049", "Чёрное зеркало") исполнит роль солдата-убийцы из будущего, а Габриэль Луна ("Агенты “Щ.И.Т.”", "Матадор") сыграет новую версию Терминатора.

Последнюю версию сценария создал Билли Рэй.

Премьера "Терминатора 6" запланирована на 22 ноября 2019-го.

Источник: https://kinoafisha.ua
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