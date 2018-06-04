Съемки шестого "Терминатора" официально стартовали

Режиссёрское кресло занимает Тим Миллер.





Грядущая картина станет прямым продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трёх частей. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике. Линда Хэмилтон снова примерит на себя образ Сары Коннор, в то время как Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию 2049", "Чёрное зеркало") исполнит роль солдата-убийцы из будущего, а Габриэль Луна ("Агенты “Щ.И.Т.”", "Матадор") сыграет новую версию Терминатора.





Последнюю версию сценария создал Билли Рэй.





Премьера "Терминатора 6" запланирована на 22 ноября 2019-го.



