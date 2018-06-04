Ума Турман снимается в новом проекте Netflix

Шоу, получившее название "Покои" будет состоять из 10 эпизодов. Исполнители других ролей пока не раскрываются, однако известно, что над проектом работает исполнительный продюсер Стивен Гейган. Да-да, тот самый, у которого на полке стоит "Оскар" за сценарий картины "Траффик".





Сюжет проекта рассказывает о девушке, получившей новое сердце после операции. Она пытается узнать, откуда врачи взяли орган и почему неожиданно скончался его предыдущий владелец, а когда погружается в расследование, то обнаруживает, что постепенно перенимает черты характера донора. Турман, кстати, досталась роль мамы донора.





Пилотный эпизод поставит режиссер Альфонсо Гомес-Рехон, а вот оглашения даты премьеры придется подождать.



