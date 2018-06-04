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4 июня 18, 11:31
Ума Турман снимается в новом проекте Netflix
Ума Турман
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Актриса принимает участие в съемках нового сериала стриминг-сервиса Netflix, где сыграет одну из главных ролей.
Шоу, получившее название "Покои" будет состоять из 10 эпизодов. Исполнители других ролей пока не раскрываются, однако известно, что над проектом работает исполнительный продюсер Стивен Гейган. Да-да, тот самый, у которого на полке стоит "Оскар" за сценарий картины "Траффик".

Сюжет проекта рассказывает о девушке, получившей новое сердце после операции. Она пытается узнать, откуда врачи взяли орган и почему неожиданно скончался его предыдущий владелец, а когда погружается в расследование, то обнаруживает, что постепенно перенимает черты характера донора. Турман, кстати, досталась роль мамы донора.

Пилотный эпизод поставит режиссер Альфонсо Гомес-Рехон, а вот оглашения даты премьеры придется подождать.

Источник: https://kinoafisha.ua
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