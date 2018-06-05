Трейлер фильма Стива МакКуина "Вдовы"

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.





Картина создана по мотивам одноименного сериала 1983 года. Сценарий МакКуин написал вместе с писательницей Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая").





Фильм рассказывает о четырех вдовах, чьи мужья погибли во время вооруженного ограбления. Вскоре после похорон на женщин начинают оказывать давление преступники и полиция. Под предводительством Вероники (Виола Дэвис), вдовы решают завершить дело мужей.





В ленте также снялись Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Кэрри Кун, Дэниэл Калуя, Джон Бернтал, Мишель Родригес, Колин Фаррелл и Роберт Дювалл.





В прокат "Вдовы" должны выйти в ноябре этого года.



