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5 июня 18, 11:43
Трейлер фильма Стива МакКуина "Вдовы"
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В сети появился трейлер триллера "Вдовы", снятого обладателем "Оскара" за фильм "12 лет рабства", режиссером Стивом МакКуином.
Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

Картина создана по мотивам одноименного сериала 1983 года. Сценарий МакКуин написал вместе с писательницей Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая").

Фильм рассказывает о четырех вдовах, чьи мужья погибли во время вооруженного ограбления. Вскоре после похорон на женщин начинают оказывать давление преступники и полиция. Под предводительством Вероники (Виола Дэвис), вдовы решают завершить дело мужей.

В ленте также снялись Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Кэрри Кун, Дэниэл Калуя, Джон Бернтал, Мишель Родригес, Колин Фаррелл и Роберт Дювалл.

В прокат "Вдовы" должны выйти в ноябре этого года.


Источник: https://112.ua
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