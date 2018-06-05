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Кино
Новости кино
5 июня 18, 12:07
Риз Уизерспун сыграет в "Блондинке в законе 3"
Блондинка в законе
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Киностудия MGM решила возродить один из своих архивных проектов.
Как сообщает издание Deadline, речь идет о третьей части комедии под названием "Блондинка в законе", в которой главную роль сыграла популярная в прошлом голливудская актриса Риз Уизерспун.

Сценарий картины подготовят Кирстен Смит и Карен МакКалла, которые адаптировали произведение Аманды Браун для первой экранизации, а Уизерспун вернется к прославившему ее образу. Примет ли участие в проекте режиссер Роберт Лукетич, снявший оригинальный фильм, пока неизвестно. Утверждается, что переговоры с ним находятся в самом разгаре.

Напомним, что "Блондинка в законе" была представлена зрителям в 2001 году. В центре сюжета брошенная своим парнем недалекая королева Женского Клуба, которая решает последовать за ним в юридическую школу, чтобы попытаться его вернуть. Картина пользовалась большим успехом у женской аудитории, вероятно, именно этим и объясняется стремление студии вернуть ее героев в обозримом будущем.

Первая серия заработала в прокате 141 миллион долларов при бюджете в 18 миллионов долларов. Через два года был выпущен сиквел, оказавшийся менее успешным: он собрал 125 миллионов долларов при бюджете в 45 миллионов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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