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5 июня 18, 12:13
Дэйв Батиста появится в комедии "Догтаун"
Дэйв Батиста
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Bold Films заказали экшн-комедию "Догтаун" по мотивам серии комиксов "Мешки для трупов" (Bodybags) Джейсона Пирса.
Главную роль в фильме исполнит Дэйв Батиста, а сценарием займется Кайл Уорд.

Батиста исполнит роль Мака Делгадо, профессионального охотника за головами. Его жизнь меняется, когда на пороге дома появляется дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Съемки должны начаться этой осенью.

"Для нас это первый большой экшн-фильм на основе комиксов, и мы с нетерпением ждем начала работ. Мы переходим к большим бюджетам, что началось с картины "Сильнее", и хотим делать блокбастеры, где будет много действия и не меньше сюжета, смыслов и персонажей. Наша цель – создать потрясающий развлекательный опыт со множеством интересных идей и персонажей. "Догтаун" должен быть не хуже "Дэдпула" в вопросах юмора и экшна, но в своей основе это фильм о любви отца и дочери. И это его основа. Мы хотим создать экшн-фильм с душой", - сказал Гэри Майкл Уолтерс, один из продюсеров фильма.

Источник: https://kinoafisha.ua
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