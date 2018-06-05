Дэйв Батиста появится в комедии "Догтаун"

Главную роль в фильме исполнит Дэйв Батиста, а сценарием займется Кайл Уорд.





Батиста исполнит роль Мака Делгадо, профессионального охотника за головами. Его жизнь меняется, когда на пороге дома появляется дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Съемки должны начаться этой осенью.





"Для нас это первый большой экшн-фильм на основе комиксов, и мы с нетерпением ждем начала работ. Мы переходим к большим бюджетам, что началось с картины "Сильнее", и хотим делать блокбастеры, где будет много действия и не меньше сюжета, смыслов и персонажей. Наша цель – создать потрясающий развлекательный опыт со множеством интересных идей и персонажей. "Догтаун" должен быть не хуже "Дэдпула" в вопросах юмора и экшна, но в своей основе это фильм о любви отца и дочери. И это его основа. Мы хотим создать экшн-фильм с душой", - сказал Гэри Майкл Уолтерс, один из продюсеров фильма.



