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Кино
Новости кино
5 июня 18, 12:16
В Голливуде о Вайнштейне снимут фильм ужасов
Харви Вайнштейн
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Известный режиссер Брайан Де Пальма решил снять фильм по мотивам скандала с сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна, сообщает ВВС.
По словам именитого режиссера, он знает многих людей, которые имеют отношение к этому скандалу, так как "годами слышал эти истории"

Де Пальма заявил, что на данный момент ведутся переговоры с неким французским продюсером.

Стоит отметить, что персонаж будущей киноленты не будет назван реальным именем Вайнштейна, но постановщик хочет снять фильм в жанре хоррор "с сексуальным агрессором", действие которого развернётся в киноиндустрии.

Кроме этого, режиссер Брайан Де Пальма прославился по таким фильмам как "Лицо со шрамом", "Чёрная орхидея" и "Кэрри" 1976 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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