В Голливуде о Вайнштейне снимут фильм ужасов

По словам именитого режиссера, он знает многих людей, которые имеют отношение к этому скандалу, так как "годами слышал эти истории"





Де Пальма заявил, что на данный момент ведутся переговоры с неким французским продюсером.





Стоит отметить, что персонаж будущей киноленты не будет назван реальным именем Вайнштейна, но постановщик хочет снять фильм в жанре хоррор "с сексуальным агрессором", действие которого развернётся в киноиндустрии.





Кроме этого, режиссер Брайан Де Пальма прославился по таким фильмам как "Лицо со шрамом", "Чёрная орхидея" и "Кэрри" 1976 года.



