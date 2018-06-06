Подсчитаны убытки Walt Disney после провала "Хана Соло"

Речь идет о картине "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Как считают аналитики с Уолл-стрит, мнение которых приводит издание The Hollywood Reporter, потери могут составить около 50 миллионов долларов.





Самые пессимистичные прогнозы сулят убытки в 80 миллионов долларов, однако никто не знает точных условий различных лицензионных соглашений, касающихся этого проекта, которые заключила компания Walt Disney. Ожидается, что финальные мировые сборы картины будут чуть больше 400 миллионов долларов, и это тоже антирекорд для "Звездных войн". Напомним, что первый спин-офф смог собрать в прокате более одного миллиарда долларов.





Повлияет ли этот провал на планы студии Lucasfilm по созданию целой трилогии, посвященной знаменитому контрабандисту Хану Соло, пока неизвестно.





В фильме снимались Эмилия Кларк, Уорвик Дэвис, Вуди Харрельсон, Пол Беттани, Джон Фавро, Дональд Гловер, Олден Эйренрайк, Тэнди Ньютон, Клинт Ховард, Фиби Уоллер-Бридж и другие актеры. Режиссер Рон Ховард, который сменил уволенных ране постановщиков, работой которых оказалось недовольно руководство студии.



