Фильму "Мстители 4" предстоят дополнительные съемки

Как сообщает издание Comic Book со ссылкой на свои источники, съемки продлятся до сентября, а следующие полгода создатели картины потратят на монтаж и доведения спецэффектов до совершенства.





Причина дополнительных съемок не уточняется. По одной из версий, студия намерена снять несколько вариантов ключевых сцен, чтобы избежать возможной утечки. Какая из них в итоге будет использована для прокатной версии, будут знать лишь режиссеры. Съемки пройдут в Атланте и Нью-Йорке.





Отметим, что полное название фильма на момент написания данной заметки не уточнялось. "Мстители 4" станут вторым голливудским кинопроектом, полностью снятым с помощью нового поколения цифровых стереоскопических камер IMAX. Релиз запланирован на май 2019 года.





Напомним, что третья серия под названием "Мстители 3: Война бесконечности" вышла в прокат в мае 2018 года. Это будет всего четвертый фильм в истории кино, мировые кассовые сборы которого превысят два миллиарда долларов. Произойдет это, вероятнее всего, уже к середине июня.



