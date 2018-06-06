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Кино
Новости кино
6 июня 18, 11:56
Фильму "Мстители 4" предстоят дополнительные съемки
Мстители 4
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Летом 2018 года студия Marvel вновь соберет съемочную группу и исполнителей ключевых ролей фильма "Мстители 4" для съемок дополнительных эпизодов.
Как сообщает издание Comic Book со ссылкой на свои источники, съемки продлятся до сентября, а следующие полгода создатели картины потратят на монтаж и доведения спецэффектов до совершенства.

Причина дополнительных съемок не уточняется. По одной из версий, студия намерена снять несколько вариантов ключевых сцен, чтобы избежать возможной утечки. Какая из них в итоге будет использована для прокатной версии, будут знать лишь режиссеры. Съемки пройдут в Атланте и Нью-Йорке.

Отметим, что полное название фильма на момент написания данной заметки не уточнялось. "Мстители 4" станут вторым голливудским кинопроектом, полностью снятым с помощью нового поколения цифровых стереоскопических камер IMAX. Релиз запланирован на май 2019 года.

Напомним, что третья серия под названием "Мстители 3: Война бесконечности" вышла в прокат в мае 2018 года. Это будет всего четвертый фильм в истории кино, мировые кассовые сборы которого превысят два миллиарда долларов. Произойдет это, вероятнее всего, уже к середине июня.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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