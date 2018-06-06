Warner Bros. снимет сольник Джокера с Джаредом Лето

Главную роль вновь исполнит Джаред Лето. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety.





Таким образом подтверждается распространенная ранее информация о намерении студии создать целый ряд фильмов, в которых главным действующим лицом окажется Джокер, при этом играть злодея будут разные актеры. Напомним, что в начале 2018 года сообщалось, что другой сольник снимет режиссер Тодд Филлипс, в активе которого комедии "Мальчишник в Вегасе" и "Парни со стволами". В этом случае титульную роль должен исполнить Хоакин Феникс .





Также еще летом 2017 года было объявлено о готовности Warner Bros. снять картину "Харли Квин против Джокера" (Harley Quinn vs The Joker), в которой также предполагалось задействовать Джареда Лето. Однако с тех пор никакой дополнительной информации об этом проекте не поступало.





Напомним, что "Отряд самоубийц" был выпущен в прокат летом 2016 года. Несмотря на разгромную критику, он собрал в мировом прокате 746 миллионов долларов.



