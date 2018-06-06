Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.54
USD
26.16
RUB
0.42
EUR
30.76
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 июня 18, 11:58
Warner Bros. снимет сольник Джокера с Джаредом Лето
Джокер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Warner Bros. снимет еще один сольный фильм, посвященный Джокеру, который станет развитием истории, предложенной в картине "Отряд самоубийц".
Главную роль вновь исполнит Джаред Лето. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety.

Таким образом подтверждается распространенная ранее информация о намерении студии создать целый ряд фильмов, в которых главным действующим лицом окажется Джокер, при этом играть злодея будут разные актеры. Напомним, что в начале 2018 года сообщалось, что другой сольник снимет режиссер Тодд Филлипс, в активе которого комедии "Мальчишник в Вегасе" и "Парни со стволами". В этом случае титульную роль должен исполнить Хоакин Феникс .

Также еще летом 2017 года было объявлено о готовности Warner Bros. снять картину "Харли Квин против Джокера" (Harley Quinn vs The Joker), в которой также предполагалось задействовать Джареда Лето. Однако с тех пор никакой дополнительной информации об этом проекте не поступало.

Напомним, что "Отряд самоубийц" был выпущен в прокат летом 2016 года. Несмотря на разгромную критику, он собрал в мировом прокате 746 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
Warner Bros. назначила нового руководителя DC Films
Warner Bros. не хочет больше работать с Аффлеком
Warner Bros. продолжит историю Лекса Лютора и Лоис Лейн
Критики разделились во мнении: Tomb Raider: Лара Крофт
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Хелена Бонем Картер может стать главной злодейкой
noimageФильму "Мстители 4" предстоят дополнительные съемки
noimageПодсчитаны убытки Walt Disney после провала "Хана Соло"
noimageПервый трейлер картины "Лего. Фильм-2"
noimageВ Голливуде о Вайнштейне снимут фильм ужасов
Лента новостей