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6 июня 18, 12:12
Хелена Бонем Картер может стать главной злодейкой
Хелена Бонем Картер
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Известная актриса Хелена Бонем Картер, которая сыграла в криминальной комедии "Восемь подруг Оушена", не раз демонстрировавшая замечательные таланты антагониста – например, в роли Беллатрисы Лестрейндж в "Гарри Поттере" или Красной Королевы в "Алисе в Стране чудес" – вновь вернется к "злодейскому" амплуа.
Сейчас ходят слухи, что именно Хелена сыграет главную отрицательную роль в "юбилейном", 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде. Инсайдеры издания Mirror сообщают, что на роль антагониста кастинг проходит прямо сейчас и завершится в самом скором времени; помимо Хелены, одна из кандидаток – Анджелина Джоли, которая как раз сейчас находится в Лондоне на съемках другого фильма, сиквела "Малефисенты" и празднует свое 43-летие.

Впрочем, инсайдеры подчеркивают, что продюсеры Бондианы в роли главной злодейки больше всего хотят видеть все-таки Бонэм Картер.

Источник: https://kinoafisha.ua
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