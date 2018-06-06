Хелена Бонем Картер может стать главной злодейкой

Сейчас ходят слухи, что именно Хелена сыграет главную отрицательную роль в "юбилейном", 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде. Инсайдеры издания Mirror сообщают, что на роль антагониста кастинг проходит прямо сейчас и завершится в самом скором времени; помимо Хелены, одна из кандидаток – Анджелина Джоли, которая как раз сейчас находится в Лондоне на съемках другого фильма, сиквела "Малефисенты" и празднует свое 43-летие.





Впрочем, инсайдеры подчеркивают, что продюсеры Бондианы в роли главной злодейки больше всего хотят видеть все-таки Бонэм Картер.



