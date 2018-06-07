В среду вечером в Одессе на 84 году жизни умерла украинская режиссер Кира Муратова, сообщил украинский театральный критик Олег Вергелис.





"Кира Муратова (1934 -2018). 2:00 назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.





Факты биографии





Кира Муртова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне - город Сороки, Молдова). Ее девичья фамилия Короткова. Народная артистка Украинской ССР (1990).





Муратова училась на филологическом факультете МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).





В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии.





Спустя год, в 1962 году, Муратова дебютировала как сценарист и режиссер совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм У крутого яра. Еще через два года они сняли полнометражную ленту Наш честный хлеб.





Первой самостоятельной работой Киры Муратовой стала картина Короткие встречи, где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Фильм вышел на экраны 13 июля 1967 года. Полноценный показ картины начался в 1987 году, тогда его посмотрели более 4 млн зрителей.













Выпуск следующей картины режиссера Долгие проводы (1971) был приостановлен специальным постановлением ЦК компартии Украины более чем на полтора десятилетия. Фильм вышел на экраны в 1987 году. Картина получила премию на Международном кинофестивале в Локарно.





После скандалов с руководством Одесской киностудии, Муратова уехала из Одессы в Ленинград, где на киностудии Ленфильм появилась картина Познавая белый свет (1978). Тогда же Муратова познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим ее вторым мужем и соавтором сценариев.





Среди наиболее заметных работ режиссера - Перемена участи (1987) и Астенический синдром (1989). Последняя картина была удостоена Специального приза жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии Ника за лучший игровой фильм (1991 год).













Яркие и мудрые высказывания Киры Муратовой о жизни и кино.





Мне не надо, чтобы про меня снимали документальное кино. Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы – и все.





Рассказывать, как снимается кино, — это глупо. Это как вы бы стали рассказывать мне, что такое любовь.





Получать награды – смешанное чувство: как будто ребенка позвали на елку и дают подарочки. Знаете, как говорят: хорошо, когда хвалят, плохо, когда ругают, но хуже всего, когда долго хвалят или долго ругают.





Человеческая жизнь – страшная. В ней есть много всего хорошего, и она может по-разному сложиться, но она страшная. Ты многого не знаешь заранее: не знаешь себя, не знаешь, что ошибаешься, не знаешь цену своих поступков. Ты постфактум что-то понимаешь про свои предыдущие виновности. Спрашиваешь: а чего я тогда об этом не подумал? А ты и не мог подумать. У тебя не было для этого мозгов или чувств. Не может щенок понимать то, что понимает взрослое животное.





Я ненавижу войну. Я вообще не понимаю, как это можно – в XXI веке убивать друг друга. Это должно быть запрещено, как людоедство. Хотя людоедство я еще как-то могу понять, потому что голодные люди едят как животные. Но война – это омерзительная вещь. Ни ради какой территории, даже если ты назовешь эту территорию родиной, мы не имеем права убивать друг друга.





Искусство ограждает от хаоса, даже показывая хаос.





Кино – это радость! Никаких других настоящих радостей для меня нет.





Острый сюжет стал меня интересовать с тех пор, как я, если говорить высокопарно, разуверилась в возможности прогресса.





У меня всегда фильм растет, как дерево. Есть глобальный замысел, а по ходу дела на нем появляются веточки, и так он ветвится до самого конца.





Съемки – это, с одной стороны, состояние ужаса (а вдруг, сорвется!). С другой – состояние восторга, когда идут замечательные репетиции, актеры попадают точно, куда нужно. Наверно, это можно назвать состоянием влюбленности.





Я многое ценю из чужого, но самой мне так не хочется. Зачем? Ведь все уже сделано. Это как с литературой. Чем лучше книга, тем меньше мне по ней хочется что-то снять. Она этого просто не требует. Мне нужно наоборот, чтобы там были какие-то изъяны, незаконченность, чтобы я это доделала, изменила.





Когда говорят, что я не люблю людей, мне это непонятно. Я не кошка или Господь Бог, чтобы любить людей вообще. Чтобы так их любить, надо быть либо сверху, либо снизу, а я – рядом.













В 2012 году, после премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа.





В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии Оскар.



