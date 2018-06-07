Президент DC Entertainment не вернется в Warner Bros.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, она уведомила о своем решение главу компании Кевина Тсуджихару в письменной форме.





"Дайэн была настоящим другом и коллегой, а также ценным членом семьи Warner Bros. более 20 лет. На протяжении всего срока полномочий ее лидерство и личный вклад помогли сделать студию такой, какой мы ее знаем сегодня, и мы гордимся тем, что она была в нашей команде. Нам грустно, что она уйдет от нас, но мы уважаем и полностью поддерживаем ее решение. Что бы ни было в следующей главе ее жизни, я знаю, что она сделает это потрясающе", - говорится в официальном заявлении Тсуджихары по этому поводу.





Напомним, что после провала фильма "Лига справедливости" в компании Warner Bros. произошли перестановки и перераспределение полномочий. Однако Нельсон сохранила свой пост. Весной она ушла в отпуск, и на время ее отсутствия обязанности были распределены между несколькими руководителями DC Entertainment.





Кто займет пост Дайэн Нельсон, на момент написания данной заметки не было известно.



