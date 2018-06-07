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7 июня 18, 09:31
Президент DC Entertainment не вернется в Warner Bros.
Дайэн Нельсон
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Ушедшая в марте 2018 года в отпуск за свой счет президент компании DC Entertainment Дайэн Нельсон отказалась от своего поста и не будет в дальнейшем сотрудничать с Warner Bros.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, она уведомила о своем решение главу компании Кевина Тсуджихару в письменной форме.

"Дайэн была настоящим другом и коллегой, а также ценным членом семьи Warner Bros. более 20 лет. На протяжении всего срока полномочий ее лидерство и личный вклад помогли сделать студию такой, какой мы ее знаем сегодня, и мы гордимся тем, что она была в нашей команде. Нам грустно, что она уйдет от нас, но мы уважаем и полностью поддерживаем ее решение. Что бы ни было в следующей главе ее жизни, я знаю, что она сделает это потрясающе", - говорится в официальном заявлении Тсуджихары по этому поводу.

Напомним, что после провала фильма "Лига справедливости" в компании Warner Bros. произошли перестановки и перераспределение полномочий. Однако Нельсон сохранила свой пост. Весной она ушла в отпуск, и на время ее отсутствия обязанности были распределены между несколькими руководителями DC Entertainment.

Кто займет пост Дайэн Нельсон, на момент написания данной заметки не было известно.

Источник: https://www.kinonews.ru
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