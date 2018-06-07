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7 июня 18, 09:32
В "Хищнике" появятся инопланетные собаки и прочие твари
Хищник
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В фантастическом фильме "Хищник", которым студия Fox попытается вновь перезапустить популярную некогда франшизу, зрители увидят не только уже знакомых инопланетных охотников, но также их "собак" и иных тварей внеземного происхождения.
Об это рассказал изданию Collider руководитель группы разработчиков спецэффектов Джонатан Ротбарт.

"Мы пытались держаться подальше от соответствия любому предыдущему дизайну. Но в то же время использовать некоторые привычные для земных собак характеристики. Например, Хищники должны опасаться своих питомцев, как и мы опасаемся собак. Их пасти не такие же, как рот Хищника, но все же отдаленное сходство имеется. Тоже актуально и для оттенка кожи. Как и в случае с нашими собаками, они могут быть дружелюбными и игривыми, а могут быть и крайне опасными", - сказал он, добавив, что в качестве одного из примеров разработчики использовали образ питбулей.



Напомним, что некое подобие гончих псов было ранее продемонстрировано в фильме "Хищники",выпущенном в 2010 году.

Релиз фильма "Хищник" запланирован на 13 сентября 2018 года. В картине снимались Оливия Мунн, Джейкоб Тремблэ, Ивонн Страховски, Бойд Холбрук, Локлин Манро, Томас Джейн, Стерлинг К. Браун, Джейк Бьюзи, Кигэн-Майкл Ки, Найолл Мэттер и другие актеры.

Источник: https://www.kinonews.ru
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