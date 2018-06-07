Джастин Бибер спродюсирует полнометражный мультфильм

Будучи сверхпопулярным певцом, он решил не останавливаться на достигнутом, и прямо сейчас готовится спродюсировать свою первую полнометражную анимационную картину.





Делать это Бибер будет на посту исполнительного продюсера совместно с компанией Mythos Studios, а мультфильм будет называться "Купидон". Со стороны студии ленту спродюсируют Скутер Браун и Дэвид Майсел, а Бибер еще и озвучит главного героя мультика.





"Когда проект показали Джастину, он сразу же с радостью согласился в нем поучаствовать. К счастью для нас, он, как и Купидон, знает кое-что о любви и шалостях", – заявил Браун на презентации проекта.





Сам Бибер пока никак не прокомментировал свое участие в картине, однако, думаю, это не за горами. Так что желающие могут начинать радоваться прямо сейчас.



