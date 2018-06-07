Шарлиз Терон присоединилась к "Семейке Аддамсов"

Недавно стало известно, что Гомеса Аддамса, отца семейства, озвучит Оскар Айзек. А теперь к нему присоединились Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер, Финн Вулфард, Эллисон Дженни и Ник Кролл.





Терон озвучит жену Гомеса Мартишу. Морец — дочку по имени Среда. Вулфард — сына Пагсли. Мидлер подарит голос бабушке, а Кролл — дядюшке Фестеру. Дженни сыграет заклятого врага Аддамсов — Марго Нидлер.





Сюжет сосредоточится на раннем этапе жизни семейства и расскажет, как Аддамсам пришлось столкнуться с хитроумным телеведущим реалити-шоу. А также о днях в ожидании прибытия огромного количества родственников на большой праздник.





Релиз запланирован на октябрь 2019 года.





А пока смотрим на первое промо-фото:











