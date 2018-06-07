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7 июня 18, 14:05
Шарлиз Терон присоединилась к "Семейке Аддамсов"
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Анимационный проект про эксцентричных членов "Семейки Аддамсов" пополнился новыми звездными именами, которые подарят свои голоса персонажам.
Недавно стало известно, что Гомеса Аддамса, отца семейства, озвучит Оскар Айзек. А теперь к нему присоединились Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер, Финн Вулфард, Эллисон Дженни и Ник Кролл.

Терон озвучит жену Гомеса Мартишу. Морец — дочку по имени Среда. Вулфард — сына Пагсли. Мидлер подарит голос бабушке, а Кролл — дядюшке Фестеру. Дженни сыграет заклятого врага Аддамсов — Марго Нидлер.

Сюжет сосредоточится на раннем этапе жизни семейства и расскажет, как Аддамсам пришлось столкнуться с хитроумным телеведущим реалити-шоу. А также о днях в ожидании прибытия огромного количества родственников на большой праздник.

Релиз запланирован на октябрь 2019 года.

А пока смотрим на первое промо-фото:



Источник: https://kinoafisha.ua
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