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7 июня 18, 14:45
Надя Дорофеева снимется в кино
Надя Дорофеева
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Надя Дорофеева сыграет в украинском фильме вместе с Владимиром Зеленским.
Певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева не боится открывать для себя новые сферы деятельности. Так, осенью 2017 артистка поучаствовала в шоу "Танці з зірками", показав отличный результат. Дорофеева, по всей видимости, не собирается останавливаться на достигнутом, ведь решила попробовать себя в роли актрисы.

Надя Дорофеева снимется в украинском кино, а ее коллегой по съемочной площадке станет Владимир Зеленский. Новость артистка сообщила на своей странице в Instagram: Всем привет, друзья! У меня для вас суперкрутая новость! Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет называться "Я, ты, он и она".

Отметим, когда состоится премьера фильма "Я, ты, он и на" и какую роль сыграла в нем Надя Дорофеева – пока не известно.

Источник: https://kinoafisha.ua
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