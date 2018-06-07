Надя Дорофеева снимется в кино

Певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева не боится открывать для себя новые сферы деятельности. Так, осенью 2017 артистка поучаствовала в шоу "Танці з зірками", показав отличный результат. Дорофеева, по всей видимости, не собирается останавливаться на достигнутом, ведь решила попробовать себя в роли актрисы.





Надя Дорофеева снимется в украинском кино, а ее коллегой по съемочной площадке станет Владимир Зеленский. Новость артистка сообщила на своей странице в Instagram: Всем привет, друзья! У меня для вас суперкрутая новость! Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет называться "Я, ты, он и она".





Отметим, когда состоится премьера фильма "Я, ты, он и на" и какую роль сыграла в нем Надя Дорофеева – пока не известно.



