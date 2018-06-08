Трейлер фильма "Рождение звезды" с Леди Гагой

Главные роли в картине исполнили сам Купер, Леди Гага и Сэм Эллиотт. Отметим, что фильм является режиссерским дебютом Брэдли Купера и актерским - Леди Гаги.





Лента расскажет историю кантри-музыканта Джексона Мейна и талантливой певицы Элли. Брэдли Купер играет роль Джексона, чья популярность постепенно угасает. Однажды он знакомится с талантливой Элли (Леди Гага). Молодые люди влюбляются, и Джек помогает девушке добиться успеха. Но когда карьера Элли затмевает его собственную, Джексону становится все труднее принять тот факт, что времена его славы прошли.





В украинский прокат "Рождение звезды" выйдет 11 октября 2018 года.



