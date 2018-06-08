Дакота Фаннинг сыграет в фильме Квентина Тарантино

Как сообщает издание The Wrap, к нему присоединились Дакота Фаннинг и Дамиан Льюис.





Последнему досталась роль знаменитого голливудского актера Стива МакКуина, а первой - роль последовательницы Чарльза Мэнсона Линетт Фромм. Отметим, что Фромм хоть и не участвовала непосредственно в серии убийств, совершенных "семьей" Мэнсона, но активно пропагандировала его "учение". В 1975 году совершила попытку убить президента США Джеральда Форда, была обезврежена и приговорена к длительному тюремной заключению. С 2009 года находится на свободе. Считается, что Фромм написала объемную книгу о сути учения Мэнсона, но судьба этой рукописи неизвестна.





Напомним, ранее сообщалось, что Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграют ключевые роли в картине Тарантино, действие которой будет происходить в 60-х годах прошлого века. ДиКаприо предстоит сыграть Рика Далтона, угасающую звезду телеэкрана, который пытается реанимировать свою карьеру, а Питту досталась роль его дублера Клиффа Бута.





Релиз фильма "Однажды в Голливуде" запланирован на август 2019 года.



