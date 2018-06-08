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8 июня 18, 12:45
Питер Джексон не будет снимать фильм по комиксам DC
Питер Джексон
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Новозеландский режиссер и продюсер Питер Джексон опроверг слух о том, что он может снять фильм по мотивам одного из комиксов DC.
Его слова приводит немецкая версия издания IGN.

"Нет, это неправда. У меня не было никаких переговоров по этому поводу ни с кем. Я не фанат комиксов. В жизни не читал ни одного из них, поэтому я совершенно не заинтересован в съемках такого фильма. Так что, нет, это не соответствует действительности", - сказал он.

Джексон также уточнил, что не будет руководить созданием сериала по мотивам "Властелина колец", который собирается снимать студия Amazon. "У меня был телефонный разговор с Amazon более года назад, и тогда мне казалось, что они делают правильные вещи, у них хорошие намерения, и вообще все это звучит очень увлекательно и захватывающе. Тем не менее, я не хотел бы быть ответственным за весь сериал, просто потому, что я никогда не был ответственным за такие проекты. Так что с моей стороны было бы не очень умно - браться за работу шоураннера. То, что я на самом деле делаю прямо сейчас, - это стараюсь собрать творческую группу, которая займется затем созданием сериала", - добавил он.

Напомним, что компания Amazon приобрела права на "Властелина колец" за 250 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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