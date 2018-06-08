"Суперсемейка 2" опередила "Чудо-женщину" и "В поисках Дори"

Как утверждает издание The Hollywood Reporter, компания Fandango отчиталась о том, что по числу проданных до премьеры билетов сиквел уже обогнал все полнометражные мультфильмы, в том числе такой кассовый хит, как "В поисках Дори".





Более того, продолжение истории семейного клана супергероев обогнало и многие экранизации комиксов, в том числе такие, как "Чудо-женщина" и "Человек-паук: Возвращение домой". Ранее высказывались прогнозы, согласно которым "Суперсемейка 2" может стартовать в домашнем прокате с результатом 140 миллионов долларов по итогам премьерных выходных. Если этот прогноз окажется справедливым, то это будет лучший старт в истории анимации. Предыдущим рекордсменом являлся мультфильм "В поисках Дори", собравший в свое время 135 миллионов долларов.





В озвучивании персонажей "Суперсемейки 2" принимали участие Сэмюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер, Джонатан Бэнкс, Кэтрин Кинер, Боб Оденкирк, Изабелла Росселлини, Крэйг Т. Нельсон, Джон Ратценбергер и другие популярные голливудские актеры.





В мировой прокат мультфильм будет выпущен 14 июня 2018 года.



