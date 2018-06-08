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8 июня 18, 13:19
Дж. Дж. Абрамс готовит музыкальный сериал
Дж. Дж. Абрамс
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Работа над девятым эпизодом "Звездных войн" нисколько не мешает Дж. Дж. Абрамсу браться за все новые и новые проекты.
Deadline пишет, что Абрамс спродюсирует музыкальный сериал для потокового сервиса Apple. Он будет работать вместе с певицей, пианисткой и автором песен Сарой Бареллис, а также сценаристом Джесси Нельсоном. Втроем они создадут шоу под названием "Little Voice" ("Маленький голос" или "Тихий голос"), которое будет сочетать в себе драму, комедию и мюзикл.

"Little Voice" — название альбома, выпущенного Сарой Бареллис и ставшего платиновым. Сериал покажет разнообразие музыкальной жизни Нью-Йорка и расскажет романтичную историю "о поиске своего истинного голоса и о том, что, найдя этот голос, нужно иметь мужество его использовать".

Ранее Бареллис и Нельсон работали над музыкальной адаптацией фильма "Официантка". Что же касается ""Little Voice", Нельсон не только напишет сценарий, но также поставит первый эпизод и выступит шоураннером проекта.

Apple уже заказала десять серий. Даты релиза пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua
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