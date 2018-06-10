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9 июня 18, 21:20
Вышел трейлер Человека на Луне с Райаном Гослингом
Человек на Луне
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Главную роль, астронавта Нила Армстронга, исполнил Райан Гослинг
Фильм рассказывает о первом человеке, ступившем на Луну – Ниле Армстронге, и какой ценой астронавту дался этот шаг.

Студия Universal Pictures на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма Человек на Луне, режиссером которого выступил постановщик Ла-Ла Ленда и Одержимости Дэмьен Шазелл. Главную роль, астронавта Нила Армстронга, который стал первым человеком, побывавшим на Луне, исполнил Райан Гослинг.

В фильме рассказывается, какой ценой дался астронавту Нилу Армстронгу маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Роль первой жены Армстронга Дженет Шерон исполнила актриса Клэр Фой, а Базза Олдрина, второго человека на Луне, — Кори Столл. Премьера фильма запланирована на октябрь 2018 года.


Ранее в Сети был опубликован трейлер фильма Сибирь с Киану Ривзом в главной роли.
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