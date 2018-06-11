Топ-5 лучших сериалов июня ВИДЕО)

Готова к новой порции летних сериалов? Встречай наш дайджест самый интересных сериалов июня.

Поза (Pose)

Когда: 3 июня

Количество серий: 8

Лето не может быть слишком ярким, поэтому встречай самый красочный и динамичный сериал сезона - “Поза”. Танцевально-музыкальная драма от шоураннера Райана Мёрфи, подарившего нам “Вражду” и “Американскую историю ужасов”, расскажет о жизни ЛГБТ-комьюнити в Нью-Йорке конца 80-х. Особое внимание тут уделено дрэг-балам - огромным костюмированным тусовкам с танцами Вог и сумасбродными нарядами.

Диетлэнд (Dietland)

Когда: 4 июня

Количество серий: 10

Остроумная комедия “Диетлэнд” однозначно сможет тебя удивить. В центре сюжета Плам Кэттл - колумнистка из модного глянца, которая сама под определение “гламура” не сильно подходит. Девушка страдает из-за комплексов и решается на операцию по снижению веса. Предсказуемый хэппи-энд прерывает некая экстремистская организация феминисток, которая вербует Плам в свои ряды. Их главная цель - мужчины, обвиняемые в сексуальном насилии. На волне голливудских харрасментов этот сериал - острый и очень уместный социальный комментарий, который умудряется сохранять легкий юмор.

Американка (American Woman)

Когда: 7 июня

Количество серий: 12

Еще один сериал о феминизме, а точнее о борьбе женщины за право быть счастливой. На дворе Америка в эпоху 70-х, главная героиня - домохозяйка, которая воспитывает двух детей и пытается сохранить свой брак. Сериал “Американка” позиционирует себя как драма, но в нем присутствует положительный посыл и неожиданный элемент комедии.

Возвращения

Жирным шрифтом (The Bold Type)

2 сезон

Когда: 12 июня

Количество серий: 21

Сериал, вдохновленный жизнью главного редактора американского Cosmopolitan Джоанны Коулз, возвращается на ТВ. Не пропусти второй сезон истории о девушках, которые работая в модном журнале, точно так же как и все дружат, ищут себя и разочаровываются в парнях.

Люк Кейдж (Marvel's Luke Cage)

2 сезон

Когда: 22 июня

Количество серий: 13

Карл Лукас, он же Люк Кейдж, - герой улиц криминального района Гарлема в Нью-Йорке. После неоднозначного финала первого сезона, его возвращения мы ждали с особым интересом. Второй сезон обещает как ввести новых персонажей, так и порадовать появлением уже хорошо знакомых супергероев киновлеселенной Марвел. #goironfist

Источник: cosmo.com.ua