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11 июня 18, 12:36
Tony Awards-2018: названы победители в сфере театра
"Мюзикл "Визит группы" стал основным победителем ночи в 10 номинациях, в том числе "лучший мюзикл", "лучший актер в главной роли в мюзикле" и "лучшая актриса в главной роли в мюзикле". "Гарри Поттер и Проклятый Ребенок", первая и вторая части выиграли шесть наград, включая "лучшая игра" и "лучший режиссер", — говорится в сообщении.
Полный список победителей выглядит так:
"Лучшая игра"
"Дети" Люси Кирквуд
"Фаринелли и король" Клэр ван Кампен
ПОБЕДИТЕЛЬ: "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая" Джека Торна
"Нежелательная" Аяда Ахтара
"Латинская история для Моронов" Джона Легизамо
"Лучший мюзикл"
ПОБЕДИТЕЛЬ: "Визит группы"
"Холодное сердце"
"Дрянные девчонки"
"Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
"Лучшее возрождение пьесы"
ПОБЕДИТЕЛЬ: "Ангелы в Америке" Тони Кушнера
"Три высокие женщины Эдварда Олби" Эдварда Олби
"Юный О’Нил" Айсберг Евгения О’Нила
"Лобби-герой" Кеннета Лонергана
"Travesties" Тома Тэппарда
"Лучшее возрождение мюзикла"
"Моя прекрасная леди"
ПОБЕДИТЕЛЬ: "Однажды на этом острове"
"Карусель Роджерса и Хаммерштейнов"
"Лучшая работа актера в главной роли в спектакле"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Эндрю Гарфилд "Ангелы в Америке"
Том Холландер "Travesties"
Дензел Вашингтон "The Iceman Cometh"
Джейми Паркер, "Гарри Поттер и проклятый ребенок"
Марк Риланс "Фаринелли и король"
"Лучшая работа актрисы в главной роли в спектакле"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Гленда Джексон "Три высокие женщины Эдварда Олби"
Кондола Рашад "Святой Джоан"
Лорен Ридлофф "Дети меньшего Бога"
Эми Шуме "Метеоритный душ"
"Лучшая работа актера в главной роли в мюзикле"
Гарри Хадден-Патон "Моя прекрасная леди"
Джошуа Генри "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Тони Шальхуб "Визит группы"
Этан Слейтер "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"
"Лучшая работа актрисы в главной роли в мюзикле"
Лорен Амброуз "Моя прекрасная леди"
Хейли Килгор "Однажды на этом острове"
Лачанце "Лето: Донна Саммер мюзикл"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Ленк "Визит группы"
Тейлор Лоудерман "Дрянные девчонки"
Джесси Мюллер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
"Лучшая музыкальная книга"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Итамар Мозес "Визит группы"
Дженнифер Ли "Холодное сердце"
Тина Фей "Дрянные девчонки"
Кайл Джарроу "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"
"Лучший оригинальный сценарий"
Адриан Саттон, "Ангелы в Америке"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Язбек, "Визит группы"
Кристин Андерсон-Лопес и Роберт Лопес "Замороженные"
Джефф Ричмонд и Нелл Бенджамин "Дрянные девчонки"
Группа авторов "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"
"Лучшая работа актера в роли в пьесе"
Энтони Бойл "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Майкл Сера "Лобби-герой"
Брайан Тири Генри, "Лобби-герой"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Натан Лейн "Ангелы в Америке"
Дэвид Морс "Эдисон О’Нил", The Iceman Cometh"
"Лучшая работа актрисы в роли в пьесе"
Сьюзен Браун "Ангелы в Америке"
Нома Думзвени "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Дебора Финдли "Дети",
Дениз Гоф, "Ангелы в Америке"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Лори Меткалф, "Три высокие женщины Эдварда Олби",
"Лучшая работа актера в роли в мюзикле"
Норберт Лев Буц, "Моя прекрасная леди"
Александр Геминьяни, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Серый Хенсон, "Дрянные девчонки",
Гэвин Ли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Ариэль Стачел, "Визит группы"
"Лучшая работа актрисы в роли в мюзикле"
Ариана ДеБозе "Лето: Донна Саммер мюзикл"
Рене Флеминг "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Линдсей Мендес "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Эшли Парк "Дрянные девчонки"
Диана Ригг "Моя прекрасная леди"
"Лучший сценический дизайн пьесы"
Мириам Бауэр "Три высокие женщины Эдварда Олби",
Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Кристин Джонс "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"
Санто Локасто "Эдисон О’Нил"
Ян МакНил и Эдвард Пирс "Ангелы в Америке"
"Лучший сценический дизайн мюзикла"
Дейн Лаффри "Однажды на этом острове",
Скотт Паск "Визит группы"
Скотт Паск Финн Росс и Адам Янг, "Дрянные девчонки"
Майкл Годган "Моя прекрасная леди"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
"Лучший дизайн костюмов в пьесе"
Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"
Ники Гиллибранд "Ангелы в Америке"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Линдсей "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Энн Рот "Три высокие женщины Эдварда Олби"
Энн Рот "Эвенд О’Нил, "Айсберг"
"Лучший дизайн костюмов в мюзикле"
Грег Барнс "Дрянные девчонки"
Клинт Рамос "Однажды на этом острове"
Энн Рот, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Кэтрин Зубер "Моя прекрасная леди"
"Лучший дизайн освещения пьесы"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Нейл Остин "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Пола Констебль "Ангелы в Америке"
Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр, "Эдисон О’Нейла"
Пол Рассел "Фаринелли и король"
Бен Стэнтон "Хлам"
"Лучший дизайн освещения мюзикла"
Кевин Адамс "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр "Однажды на этом острове"
Дональд Холдер "Моя прекрасная леди"
Брайан МакДевитт "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Тайлер Митоло "Посещение группы"
"Лучший звуковой дизайн пьесы"
Адам Корк "Travesties"
Ян Дикинсон для автографа "Ангелы в Америке"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Гарет Фрай "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Том Гиббонс "1984"
Дэн Моисей Шрейер "Эдисон О’Нил"
"Лучший звуковой дизайн мюзикла"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Кай Харада "Посещение группы"
Питер Хейленски "Однажды на этом острове"
Скотт Лерер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Брайан Ронан ""Дрянные девчонки"
Вальтер Трарбах и Майк Добсон, "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
"Лучшее направление в пьесе"
Марианна Эллиот "Ангелы в Америке"
Джо Мантелло "Три высокие женщины Эдварда Олби"
Патрик Марбер "Travesties"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Джон Тиффани "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"
Джордж К.Вулф "Айсберг" Юджина О’Нила "Одет"
"Лучшее направление в мюзикле"
Майкл Арден "Однажды на этом острове"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Кромер "Визит группы"
Тина Ландау "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Кейси Николоу "Дрянные девчонки"
Бартлетт Шер "Моя прекрасная леди"
"Лучшая хореография"
Кристофер Гаттелли "Моя прекрасная леди"
Кристофер Гаттелли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Стивен Хоггетт "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"
Кейси Николоу "Дрянные девчонки"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Джастин Пек "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
"Лучшие оркестровки"
Джон Клэнси "Средние девочки",
Том Китт "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Эннмари Милаццо и Майкл Старобин "Однажды на этом острове"
ПОБЕДИТЕЛЬ: Jamshied Sharifi "Визит группы"
Джонатан Туник "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Напомним, фильм “Убийство Павла” о журналисте Павле Шеремете получил престижную европейскую награду DIG Award 2018.
Источник: https://telegraf.com.ua