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11 июня 18, 12:36
Tony Awards-2018: названы победители в сфере театра
Tony Awards-2018
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В концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке состоялась 72-я церемония Tony Awards – премия за достижения в области американского театра.
"Мюзикл "Визит группы" стал основным победителем ночи в 10 номинациях, в том числе "лучший мюзикл", "лучший актер в главной роли в мюзикле" и "лучшая актриса в главной роли в мюзикле". "Гарри Поттер и Проклятый Ребенок", первая и вторая части выиграли шесть наград, включая "лучшая игра" и "лучший режиссер", — говорится в сообщении.

Полный список победителей выглядит так:

"Лучшая игра"

"Дети" Люси Кирквуд
"Фаринелли и король" Клэр ван Кампен

ПОБЕДИТЕЛЬ: "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая" Джека Торна

"Нежелательная" Аяда Ахтара
"Латинская история для Моронов" Джона Легизамо

"Лучший мюзикл"

ПОБЕДИТЕЛЬ: "Визит группы"

"Холодное сердце"
"Дрянные девчонки"
"Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

"Лучшее возрождение пьесы"

ПОБЕДИТЕЛЬ: "Ангелы в Америке" Тони Кушнера

"Три высокие женщины Эдварда Олби" Эдварда Олби
"Юный О’Нил" Айсберг Евгения О’Нила
"Лобби-герой" Кеннета Лонергана
"Travesties" Тома Тэппарда

"Лучшее возрождение мюзикла"

"Моя прекрасная леди"

ПОБЕДИТЕЛЬ: "Однажды на этом острове"

"Карусель Роджерса и Хаммерштейнов"

"Лучшая работа актера в главной роли в спектакле"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Эндрю Гарфилд "Ангелы в Америке"

Том Холландер "Travesties"
Дензел Вашингтон "The Iceman Cometh"
Джейми Паркер, "Гарри Поттер и проклятый ребенок"
Марк Риланс "Фаринелли и король"

"Лучшая работа актрисы в главной роли в спектакле"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Гленда Джексон "Три высокие женщины Эдварда Олби"

Кондола Рашад "Святой Джоан"
Лорен Ридлофф "Дети меньшего Бога"
Эми Шуме "Метеоритный душ"

"Лучшая работа актера в главной роли в мюзикле"

Гарри Хадден-Патон "Моя прекрасная леди"
Джошуа Генри "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Тони Шальхуб "Визит группы"

Этан Слейтер "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"

"Лучшая работа актрисы в главной роли в мюзикле"

Лорен Амброуз "Моя прекрасная леди"
Хейли Килгор "Однажды на этом острове"
Лачанце "Лето: Донна Саммер мюзикл"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Ленк "Визит группы"

Тейлор Лоудерман "Дрянные девчонки"
Джесси Мюллер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

"Лучшая музыкальная книга"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Итамар Мозес "Визит группы"

Дженнифер Ли "Холодное сердце"
Тина Фей "Дрянные девчонки"
Кайл Джарроу "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"

"Лучший оригинальный сценарий"

Адриан Саттон, "Ангелы в Америке"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Язбек, "Визит группы"

Кристин Андерсон-Лопес и Роберт Лопес "Замороженные"
Джефф Ричмонд и Нелл Бенджамин "Дрянные девчонки"
Группа авторов "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"

"Лучшая работа актера в роли в пьесе"

Энтони Бойл "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Майкл Сера "Лобби-герой"
Брайан Тири Генри, "Лобби-герой"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Натан Лейн "Ангелы в Америке"

Дэвид Морс "Эдисон О’Нил", The Iceman Cometh"

"Лучшая работа актрисы в роли в пьесе"

Сьюзен Браун "Ангелы в Америке"
Нома Думзвени "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"
Дебора Финдли "Дети",
Дениз Гоф, "Ангелы в Америке"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Лори Меткалф, "Три высокие женщины Эдварда Олби",

"Лучшая работа актера в роли в мюзикле"

Норберт Лев Буц, "Моя прекрасная леди"
Александр Геминьяни, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Серый Хенсон, "Дрянные девчонки",
Гэвин Ли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Ариэль Стачел, "Визит группы"

"Лучшая работа актрисы в роли в мюзикле"

Ариана ДеБозе "Лето: Донна Саммер мюзикл"
Рене Флеминг "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Линдсей Мендес "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

Эшли Парк "Дрянные девчонки"
Диана Ригг "Моя прекрасная леди"

"Лучший сценический дизайн пьесы"

Мириам Бауэр "Три высокие женщины Эдварда Олби",
Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Кристин Джонс "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"

Санто Локасто "Эдисон О’Нил"
Ян МакНил и Эдвард Пирс "Ангелы в Америке"

"Лучший сценический дизайн мюзикла"

Дейн Лаффри "Однажды на этом острове",
Скотт Паск "Визит группы"
Скотт Паск Финн Росс и Адам Янг, "Дрянные девчонки"
Майкл Годган "Моя прекрасная леди"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

"Лучший дизайн костюмов в пьесе"

Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"
Ники Гиллибранд "Ангелы в Америке"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Линдсей "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"

Энн Рот "Три высокие женщины Эдварда Олби"
Энн Рот "Эвенд О’Нил, "Айсберг"

"Лучший дизайн костюмов в мюзикле"

Грег Барнс "Дрянные девчонки"
Клинт Рамос "Однажды на этом острове"
Энн Рот, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Кэтрин Зубер "Моя прекрасная леди"

"Лучший дизайн освещения пьесы"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Нейл Остин "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"

Пола Констебль "Ангелы в Америке"
Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр, "Эдисон О’Нейла"
Пол Рассел "Фаринелли и король"
Бен Стэнтон "Хлам"

"Лучший дизайн освещения мюзикла"

Кевин Адамс "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр "Однажды на этом острове"
Дональд Холдер "Моя прекрасная леди"
Брайан МакДевитт "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Тайлер Митоло "Посещение группы"

"Лучший звуковой дизайн пьесы"

Адам Корк "Travesties"
Ян Дикинсон для автографа "Ангелы в Америке"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Гарет Фрай "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"

Том Гиббонс "1984"
Дэн Моисей Шрейер "Эдисон О’Нил"

"Лучший звуковой дизайн мюзикла"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Кай Харада "Посещение группы"

Питер Хейленски "Однажды на этом острове"
Скотт Лерер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"
Брайан Ронан ""Дрянные девчонки"
Вальтер Трарбах и Майк Добсон, "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

"Лучшее направление в пьесе"

Марианна Эллиот "Ангелы в Америке"
Джо Мантелло "Три высокие женщины Эдварда Олби"
Патрик Марбер "Travesties"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Джон Тиффани "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"

Джордж К.Вулф "Айсберг" Юджина О’Нила "Одет"

"Лучшее направление в мюзикле"

Майкл Арден "Однажды на этом острове"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Кромер "Визит группы"

Тина Ландау "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Кейси Николоу "Дрянные девчонки"
Бартлетт Шер "Моя прекрасная леди"

"Лучшая хореография"

Кристофер Гаттелли "Моя прекрасная леди"
Кристофер Гаттелли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Стивен Хоггетт "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"
Кейси Николоу "Дрянные девчонки"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Джастин Пек "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

"Лучшие оркестровки"

Джон Клэнси "Средние девочки",
Том Китт "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"
Эннмари Милаццо и Майкл Старобин "Однажды на этом острове"

ПОБЕДИТЕЛЬ: Jamshied Sharifi "Визит группы"

Джонатан Туник "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

Напомним, фильм “Убийство Павла” о журналисте Павле Шеремете получил престижную европейскую награду DIG Award 2018.

Источник: https://telegraf.com.ua
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