Tony Awards-2018: названы победители в сфере театра

"Мюзикл "Визит группы" стал основным победителем ночи в 10 номинациях, в том числе "лучший мюзикл", "лучший актер в главной роли в мюзикле" и "лучшая актриса в главной роли в мюзикле". "Гарри Поттер и Проклятый Ребенок", первая и вторая части выиграли шесть наград, включая "лучшая игра" и "лучший режиссер", — говорится в сообщении.





Полный список победителей выглядит так:





"Лучшая игра"





"Дети" Люси Кирквуд

"Фаринелли и король" Клэр ван Кампен





ПОБЕДИТЕЛЬ: "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая" Джека Торна





"Нежелательная" Аяда Ахтара

"Латинская история для Моронов" Джона Легизамо





"Лучший мюзикл"





ПОБЕДИТЕЛЬ: "Визит группы"





"Холодное сердце"

"Дрянные девчонки"

"Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"





"Лучшее возрождение пьесы"





ПОБЕДИТЕЛЬ: "Ангелы в Америке" Тони Кушнера





"Три высокие женщины Эдварда Олби" Эдварда Олби

"Юный О’Нил" Айсберг Евгения О’Нила

"Лобби-герой" Кеннета Лонергана

"Travesties" Тома Тэппарда





"Лучшее возрождение мюзикла"





"Моя прекрасная леди"





ПОБЕДИТЕЛЬ: "Однажды на этом острове"





"Карусель Роджерса и Хаммерштейнов"





"Лучшая работа актера в главной роли в спектакле"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Эндрю Гарфилд "Ангелы в Америке"





Том Холландер "Travesties"

Дензел Вашингтон "The Iceman Cometh"

Джейми Паркер, "Гарри Поттер и проклятый ребенок"

Марк Риланс "Фаринелли и король"





"Лучшая работа актрисы в главной роли в спектакле"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Гленда Джексон "Три высокие женщины Эдварда Олби"





Кондола Рашад "Святой Джоан"

Лорен Ридлофф "Дети меньшего Бога"

Эми Шуме "Метеоритный душ"





"Лучшая работа актера в главной роли в мюзикле"





Гарри Хадден-Патон "Моя прекрасная леди"

Джошуа Генри "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Тони Шальхуб "Визит группы"





Этан Слейтер "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"





"Лучшая работа актрисы в главной роли в мюзикле"





Лорен Амброуз "Моя прекрасная леди"

Хейли Килгор "Однажды на этом острове"

Лачанце "Лето: Донна Саммер мюзикл"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Ленк "Визит группы"





Тейлор Лоудерман "Дрянные девчонки"

Джесси Мюллер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





"Лучшая музыкальная книга"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Итамар Мозес "Визит группы"





Дженнифер Ли "Холодное сердце"

Тина Фей "Дрянные девчонки"

Кайл Джарроу "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"





"Лучший оригинальный сценарий"





Адриан Саттон, "Ангелы в Америке"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Язбек, "Визит группы"





Кристин Андерсон-Лопес и Роберт Лопес "Замороженные"

Джефф Ричмонд и Нелл Бенджамин "Дрянные девчонки"

Группа авторов "Губка Боб Квадратные Штаны: мюзикл"





"Лучшая работа актера в роли в пьесе"





Энтони Бойл "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"

Майкл Сера "Лобби-герой"

Брайан Тири Генри, "Лобби-герой"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Натан Лейн "Ангелы в Америке"





Дэвид Морс "Эдисон О’Нил", The Iceman Cometh"





"Лучшая работа актрисы в роли в пьесе"





Сьюзен Браун "Ангелы в Америке"

Нома Думзвени "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"

Дебора Финдли "Дети",

Дениз Гоф, "Ангелы в Америке"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Лори Меткалф, "Три высокие женщины Эдварда Олби",





"Лучшая работа актера в роли в мюзикле"





Норберт Лев Буц, "Моя прекрасная леди"

Александр Геминьяни, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

Серый Хенсон, "Дрянные девчонки",

Гэвин Ли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Ариэль Стачел, "Визит группы"





"Лучшая работа актрисы в роли в мюзикле"





Ариана ДеБозе "Лето: Донна Саммер мюзикл"

Рене Флеминг "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Линдсей Мендес "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





Эшли Парк "Дрянные девчонки"

Диана Ригг "Моя прекрасная леди"





"Лучший сценический дизайн пьесы"





Мириам Бауэр "Три высокие женщины Эдварда Олби",

Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Кристин Джонс "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"





Санто Локасто "Эдисон О’Нил"

Ян МакНил и Эдвард Пирс "Ангелы в Америке"





"Лучший сценический дизайн мюзикла"





Дейн Лаффри "Однажды на этом острове",

Скотт Паск "Визит группы"

Скотт Паск Финн Росс и Адам Янг, "Дрянные девчонки"

Майкл Годган "Моя прекрасная леди"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"





"Лучший дизайн костюмов в пьесе"





Джонатан Фенсом "Фаринелли и король"

Ники Гиллибранд "Ангелы в Америке"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Катрина Линдсей "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"





Энн Рот "Три высокие женщины Эдварда Олби"

Энн Рот "Эвенд О’Нил, "Айсберг"





"Лучший дизайн костюмов в мюзикле"





Грег Барнс "Дрянные девчонки"

Клинт Рамос "Однажды на этом острове"

Энн Рот, "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

Дэвид Зинн "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Кэтрин Зубер "Моя прекрасная леди"





"Лучший дизайн освещения пьесы"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Нейл Остин "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"





Пола Констебль "Ангелы в Америке"

Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр, "Эдисон О’Нейла"

Пол Рассел "Фаринелли и король"

Бен Стэнтон "Хлам"





"Лучший дизайн освещения мюзикла"





Кевин Адамс "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

Жюль Фишер и Пегги Эйзенхауэр "Однажды на этом острове"

Дональд Холдер "Моя прекрасная леди"

Брайан МакДевитт "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Тайлер Митоло "Посещение группы"





"Лучший звуковой дизайн пьесы"





Адам Корк "Travesties"

Ян Дикинсон для автографа "Ангелы в Америке"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Гарет Фрай "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая"





Том Гиббонс "1984"

Дэн Моисей Шрейер "Эдисон О’Нил"





"Лучший звуковой дизайн мюзикла"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Кай Харада "Посещение группы"





Питер Хейленски "Однажды на этом острове"

Скотт Лерер "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"

Брайан Ронан ""Дрянные девчонки"

Вальтер Трарбах и Майк Добсон, "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"





"Лучшее направление в пьесе"





Марианна Эллиот "Ангелы в Америке"

Джо Мантелло "Три высокие женщины Эдварда Олби"

Патрик Марбер "Travesties"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Джон Тиффани "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"





Джордж К.Вулф "Айсберг" Юджина О’Нила "Одет"





"Лучшее направление в мюзикле"





Майкл Арден "Однажды на этом острове"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэвид Кромер "Визит группы"





Тина Ландау "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

Кейси Николоу "Дрянные девчонки"

Бартлетт Шер "Моя прекрасная леди"





"Лучшая хореография"





Кристофер Гаттелли "Моя прекрасная леди"

Кристофер Гаттелли "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

Стивен Хоггетт "Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два"

Кейси Николоу "Дрянные девчонки"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Джастин Пек "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





"Лучшие оркестровки"





Джон Клэнси "Средние девочки",

Том Китт "Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл"

Эннмари Милаццо и Майкл Старобин "Однажды на этом острове"





ПОБЕДИТЕЛЬ: Jamshied Sharifi "Визит группы"





Джонатан Туник "Карусель Роджерса и Хаммерштейна"





Напомним, фильм “Убийство Павла” о журналисте Павле Шеремете получил престижную европейскую награду DIG Award 2018.



