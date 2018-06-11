Джеймс МакЭвой сыграет в новой экранизации "Темных начал"

Как утверждает издание Deadline, ему предстоит сыграть полярного исследователя лорда Азриэла.





Напомним, что в литературном первоисточнике, действие которого происходит в вымышленной реальности, где уживаются наука и магия, он является опекуном главной героини Лиры Белаквы. Роль последней досталась звезде фильма "Логан" Дафни Кин. Постановщиком назначен Том Хупер.





Трилогия "Темные начала" включает в себя романы "Северное сияние", "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп". В 2007 году в прокат была выпущена полнометражная экранизация под названием "Золотой компас". Несмотря на участие таких звезд, как Николь Кидман, Дэниел Крэйг, Дакота Блю Ричардс, Фредди Хаймор, Ева Грин, Джим Картер, Йен МакШейн, Кэти Бэйтс, Кристин Скотт Томас и прочих и внушительный производственный бюджет (180 миллионов долларов), фильм провалился в прокате, собрав лишь 370 миллионов долларов. Поэтому студия New Line Cinema отказалась от дальнейших планов по экранизации произведений Пуллмана.



