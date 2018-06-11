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11 июня 18, 15:01
Аль Пачино снимется у Тарантино
Аль Пачино
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Актерский состав фильма "Однажды в Голливуде" пополнился самим Аль Пачино.
"Однажды в Голливуде" — кино в духе "Криминального чтива", только разворачивающееся в Лос-Анджелесе 1969 года, когда серийный убийца Чарльз Мэнсон и члены его секты совершили серию кровавых расправ, в частности, жестоко убили беременную жену Романа Полански, актрису Шэрон Тейт.

Леонардо ДиКаприо играет телеактера Рика Далтона, который после успеха на малом экране мечтает пролезть в большое кино. Брэд Питт — дублера с похожими амбициями. Марго Робби играет Шэрон Тейт, Дэмиэн Льюис — Стива МакКуина, Эмиль Хирш — голливудского стилиста, а Дакота Фаннинг — соратницу Мэнсона.

Аль Пачино предстанет в образе агента Рика Далтона по имени Марвин Шварц. Это будет первое сотрудничество актера с Тарантино.

Съемки картины уже стартовали. Sony намерена выпустить ленту в прокат 9 августа 2019 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
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