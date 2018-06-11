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11 июня 18, 15:06
Подруги Оушена стартовали лучше друзей Оушена
8 подруг Оушена
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Фильм "8 подруг Оушена" успешно стартовал в американском прокате, собрав в премьерные выходные 41,5 миллиона долларов.
Это лучший результат франшизы, посвященной талантливым ворам, которых возглавлял Дэнни Оушен. До этого момента самый внушительный старт продемонстрировал фильм "Двенадцать друзей Оушена", собравший в свое время 39,1 миллиона долларов.

На втором месте оказался фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории", собравший в американском прокате еще 15,1 миллиона долларов. Мировые сборы второго спин-оффа "Звездных войн" превысили 300 миллионов долларов. Третью строчку рейтинга с результатом 13,6 миллиона долларов занял "Дэдпул 2". Мировые сборы экранизации комиксов Marvel уже превысили 655 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что совокупные сборы другой экранизации - "Мстители 3: Война бесконечности" приблизились вплотную к двум миллиардам долларов. На момент написания данной заметки они составляли 1,998 миллиарда долларов. Вероятнее всего, проект пересечет заветную черту уже в ближайшие дни.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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